Governo: Conte compie 55 anni, compleanno con l'ansia della crisi

Compleanno con l'ansia della crisi di governo per il premier Giuseppe Conte, che probabilmente aveva previsto di festeggiare i suoi 55 anni come lo scorso anno, quando incontrò i giornalisti per tracciare un bilancio prima della pausa estiva. In quell'occasione il premier ne approfittò per un brindisi con i rappresentanti della stampa. Copione che probabilmente avrebbe riproposto anche oggi. Ma le tensioni esplose dopo il voto di ieri al Senato sulla Tav, hanno costretto Conte ad un cambio di programma, innanzitutto con il rinvio della conferenza stampa. Chissà se tra i probabili vertici che potranno contrassegnare la sua giornata e i dilemmi su come uscire dall'impasse, ci sarà spazio per brevi festeggiamenti e se tra una richiesta e l'altra i suoi vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio troveranno modo e tempo di fargli gli auguri.