Governo, Conte e il dl Genova. Palazzo Chigi ad Affari: "Nessuna tensione"

"Smentiamo malumori". Con queste parole Palazzo Chigi smentisce categoricamente ad Affaritaliani.it le ricostruzioni di stampa che parlano di malumori interni al governo dopo la 'fuga in avanti' di Conte sul decreto emergenze per Genova, quello presentato in occasione della sua visita per l'anniversario della tragedia del Ponte Morandi.

Nessun decreto che "si e' fatto da solo", insomma, provocando tensioni tra il presidente del Consiglio e entrambi i partiti di maggioranza, Lega, ma anche M5s.

Un nuovo caso di "retroscenismo fake" dei giornali che, come denunciato più volte dal vicepremier Luigi Di Maio e ben argomentato nell'intervista ad Affaritaliani.it, tentano in tutti modi di uccidere nella culla il governo Lega-Cinquestelle.

Non solo, fonti leghiste e pentastellate smentiscono anche categoricamente le ricostruzioni riguardo a presunte fratture tra i due partiti. In particolare, l'asse tra Salvini e Di Maio e' saldo e la 'vicinanza' del leader del Carroccio al governatore della Liguria, Giovanni Toti, sulla questione Genovese non è certo un motivo di rottura tra i due.