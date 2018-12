Governo, Conte: "Ho capacità di mediazione di 5 anni, poi lascio". VIDEO

"Guardi, io ho una capacita' di mediazione inesauribile, pero' la mia capacita' di mediazione in questo caso e' tarata per 5 anni, poi libero la poltrona": lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista al Tg2.

Conte: a giorni legge delega per riforma codice degli appalti

"Nei prossimi giorni presenteremo una legge delega per riformare il codice degli appalti": lo ha confermato il presidente del Consiglio, in un'intervista al Tg2. Il premier ha ribadito l'intenzione del suo governo di mettere a punto un piano di investimenti "concreto" per le infrastrutture in Italia e in questo senso l'esecutivo ha sensibilizzato molte imprese "a investire di piu'" sulle infrastrutture.