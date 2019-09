Conte: "Nuova legge elettorale,rivedremo il dl Sicurezza. Asili gratis e..."

"Prima di avviare le mie comunicazioni concedetemi di rivolgere un saluto e un ringraziamento al presidente della Repubblica".Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in Aula a Montecitorio, che ha definito il Capo dello Stato "Riferimento imprescindibile".

Governo: Conte, oggi presento disegno per l'Italia del futuro

"Mosso dal primario obiettivo dell'Interesse nazionale ho sempre inteso il mio ruolo cercando di guardare sempre al bene comune senza lasciare che prevaricassero interessi di parte", ha detto Conte. "Il programma non è una mera elencazione. E' una sintesi programmatica che disegna l'Italia del futuro, un progetto per il Paese", ha aggiunto.

Governo: Conte, nuova stagione riformatrice con parole piu' sobrie

Con l'intervento di oggi si apre una "nuova e risolutrice stagione riformatrice". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in Aula a Montecitorio. "Equilibrio e misura, sobrieta' e rigore affinche' i cittadini possa guardarci con rinnovata fiducia", ha aggiunto Conte. "E' un progetto politico di ampia portata anche culturale, vogliamo lasciarci alle spalle le dichiarazioni roboante. Prendiamo l'impegno a curare le parole e a utilizzare un lessico piu' consono e rispettoso", ha aggiunto.

GOVERNO, CONTE: PROGRAMMA NON MERA ELENCAZIONE MA PROGETTO DI PAESE

"Il programma che mi accingo ad illustrare non è una mera elencazione di proposte eterogenee che si sovrappongono l una con l altra, né tantomeno è la mera sommatoria delle diverse posizioni assunte dalle forze politiche che hanno inteso sostenere questa iniziativa. E , al contrario, una sintesi programmatica che disegna l Italia del futuro. E un progetto di governo del Paese, fortemente connotato sul piano politico, che preannuncia specifiche risposte alle attese e ai bisogni dei cittadini, risposte che ci impegniamo a realizzare con il lavoro e l impegno delle donne e degli uomini che siedono qui al mio fianco". A dirlo è stato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante il suo intervento alla Camera, per la richiesta di fiducia sul nuovo Governo. Il presidente del Consiglio ha quindi evidenziato la novità alla base del progetto di Governo.

Governo: Conte, agenda riformatrice per svolta economica

"Il nostro governo si atterrà a un quadro consolidato di rigore. In una dimensione sovra governativa senza colore politico". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in Aula a Montecitorio. "Gli obiettivi che abbiamo posto sono elementi essenziali di un progetto riformatore che mira a far rinascere il paese, a partire dalla manovra che dovrà proiettare il Paese in una dimensione di crescita sostenibile. Un'agenda riformatrice di lungo periodo per far crescere occupazione, abbiamo opportunità storica di imprimere una svolta profonda alle politiche economiche e sociali che restituisca speranza ai giovani e alle famiglie a basso reddito".

Governo: Conte, manovra per crescita e sviluppo sostenibile

"Sono molte le sfide che ci attendono, a partire dalla prossima sessione di bilancio, che dovrà indirizzare il Paese verso una solida prospettiva di crescita e di sviluppo sostenibile, pur in un quadro macroeconomico internazionale caratterizzato da profonda incertezza". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento alla Camera per chiedere la fiducia al nuovo governo.

Governo: Conte, rafforzare sistema universitario e di ricerca

"Occorre rafforzare e valorizzare il sistema universitario e di ricerca. Occorre incrementare la formazione dei giovani alla formazione terziaria anche con sostegno al diritto allo studio. La qualità della nostra ricerca già eccellente può e deve essere accresciuta". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in Aula a Montecitorio. "Il sistema di reclutamento va adeguato agli standard internazionale", ha aggiunto.

Governo: Conte, primo intervento su asili nido

"Il primo immediato intervento sarà sugli asili nido: non possiamo indugiare oltre". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in Aula a Montecitorio. "E' un investimento strategico per la nostra società perchè combatte le diseguaglianze sociali. Dobbiamo contrastare la falsa mitologia per cui la cura della famiglia possa essere di ostacolo alla partecipazione al mercato del lavoro", ha aggiunto. "Questo governo si adopererà per la cancellazione totale della retta degli asili nido a partire dal 2020-2021".

Governo: Conte, con ministero Innovazione Italia sarà Smart Nation

"La nostra forza che ci viene universalmente riconosciuta è un sistema industriale che fa incontrare la produzione di massa con la qualità del prodotto, questa spiccata potenzialità deve essere adeguatamente sfruttata: l'azione pubblica deve definire le regole del gioco e una visione di politica industriale aumentando gli investimenti pubblici. Per questo abbiamo creato un ministero dedicato all'innovazione tecnologica e alla digitalizzazione che aiuti le imprese oltrechè la pubblica amministrazione per trasformare l'Italia in una vera e propria smart nation".

Governo: Conte, no a rilascio nuove concessioni per trivellazioni

"Siamo determinati a introdurre una normativa che non consenta più il rilascio di nuove concessioni di trivellazione per estrazione di idrocarburi. Chi verrà dopo di noi, se mai vorrà assumersi l’irresponsabilità di far tornare il Paese indietro, dovrà farlo modificando questa norma di legge". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel suo discorso alla Camera per fiducia al governo giallo-rosso.

Governo: Conte, favorire internazionalizzazione imprese e export

"Consolidare e strutturare meglio le nostre imprese significa favorirne l’internazionalizzazione e quindi incentivare anche il nostro export". Lo ha detto il presidente del Consigli Giuseppe Conte in Aula a Montecitorio. "Su questo fronte il Governo perseguirà una strategia di integrale rafforzamento di tutti gli strumenti che consentono alle nostre aziende di navigare meglio nella competizione globale: promuoveremo ancora più intensamente il nostro made in Italy, universalmente apprezzato, coinvolgeremo tutte le nostre ambasciate in questa articolata strategia, porremo le basi per potenziare tutte le connesse attività di sostegno alle nostre imprese esportatrici: consulenza giuridica ed economica, agevole accesso a un ampio ventaglio di strumenti finanziari e assicurativi", ha aggiunto Conte.

Governo: Conte, priorità taglio cuneo fiscale e salario minimo

Taglio del cuneo fiscale e salario minimo: sono le priorità nel programma del governo. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo in Aula alla Camera. "Nella prospettiva di una graduale rimodulazione delle aliquote a sostegno dei redditi medi e bassi, in linea con il fondamentale principio costituzionale della progressività della tassazione - ha spiegato Conte - il nostro obiettivo prioritario è ridurre le tasse sul lavoro - il cosiddetto 'cuneo fiscale' – a totale vantaggio dei lavoratori, e individuare una retribuzione giusta – il cosiddetto 'salario minimo' – garantendo le tutele massime a beneficio dei lavoratori, anche attraverso il meccanismo dell’efficacia erga omnes dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".

Governo: Conte, drastica riduzione tempi giustizia e riforma Csm

"Il nostro Paese necessita poi di una riforma della giustizia civile, penale e tributaria, anche attraverso una drastica riduzione dei tempi, e una riforma del metodo di elezione dei membri del Consiglio superiore della Magistratura. Questo piano riformatore dovrà salvaguardare il fondamentale principio di indipendenza della magistratura dalla politica". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in Aula alla Camera.

Governo: Conte, efficace contrasto evasione anche con pene detentive

"Dobbiamo potenziare la lotta alle organizzazioni mafiose e rendere sempre più efficace, come già anticipato, il contrasto all’evasione fiscale, anche prevedendo l’inasprimento delle pene, incluse quelle detentive, per i grandi evasori". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla Camera.

Conte, rivedremo dl sicurezza su indicazioni Colle

"Rivedremo la disciplina in materia di sicurezza alla luce delle osservazioni critiche formulate dal Presidente della Repubblica, il che significa recuperare, nella sostanza, la formulazione originaria del piu' recente decreto legge, prima che intervenissero le integrazioni che, in sede di conversione, ne hanno compromesso l'equilibrio complessivo".Lo ha detto il premier Giuseppe Conte intervenendo in Aula.

Ue: Conte, aliquota minima per tassare imprese

"Dobbiamo contrastare pratiche di concorrenza sleale non solo nel campo commerciale ma anche nel campo fiscale, anche attraverso l'introduzione di un'aliquota minima europea per la tassazione delle imprese".

CONTE, 'BASTA APPROCCIO EMERGENZIALE A MIGRAZIONI'

"Penso anche all'epocale fenomeno migratorio, che va gestito con rigore e responsabilità, perseguendo una politica modulata su più livelli, basata su un approccio non più emergenziale, bensì strutturale, che affronti la questione nel suo complesso, anche attraverso la definizione di un'organica normativa che persegua la lotta al traffico illegale di persone e l'immigrazione clandestina, ma che - nello stesso tempo - si dimostri capace di affrontare ben più efficacemente i temi dell'integrazione, per coloro che hanno diritto a rimanere e dei rimpatri, per coloro che non hanno titolo per rimanere". Lo ha detto Giuseppe Conte alla Camera.