GOVERNO: CONTE, 'LEGA VUOLE CAPITALIZZARE CONSENSO? CHIEDA ELEZIONI E LE VINCA'

"Non vorrei che una Lega forte del risultato della consultazione europea si lasciasse prendere da prospettive di predominio, e assumesse via via atteggiamenti sempre più strumentali". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un passaggio di un'intervista al 'Corriere della Sera'.

"La composizione del nostro Parlamento -ricorda- non è cambiata" e "se la Lega aspira a capitalizzare un consenso politico in un sistema fondato sulla democrazia parlamentare come il nostro, non può che passare da elezioni politiche. Insomma deve assumersi la responsabilità di chiedere nuove elezioni politiche e poi vincerle. Le Europee hanno una logica e prospettive diverse ...".