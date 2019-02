Conte: "Il mio governo non cadrà. Escludo patrimoniale e manovra bis"

Governo: Conte, reggeremo. Dopo le europee non vedo instabilita'

"Il governo non cadra'", lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervistato dal Corriere della Sera. "Il governo terra': anche dopo le europee. Ho visto che Fittch ci classifica come Paese stabile con prospettive negative legate soprattutto all'instabilita' politica; addirittura ipotizza elezioni anticipate in questo 2019. Sinceramente questa instabilita' non riesco proprio a vederla. Per questo rimango convinto che andremo avanti. La spinta per il cambiamento e le riforme non si e' ancora esaurita".

Il presidente del Consiglio ribadisce: "viaggio anche molto per l'Italia. E credetemi: la voglia di archiviare la vecchia politica e i vecchi partiti non solo rimane intatta ma in questi mesi si e' consolidata nell'opinione pubblica. D'altronde, mi pare che i sondaggi ci diano un consenso alto, inusuale nello stesso contesto europeo. Non puo' essere un caso o un errore". Per conte, il voto europeo, anche se cambiasse le proporzioni rispetto alle politiche non condizionera' il governo: "So di avere l'appoggio di leader politici avveduti e responsabili, che dunque non compiranno l'errore madornale di interrompere l'esperienza di un governo nato per realizzare un ampio programma riformatore, con un programma che ambisce a coprire l'intera legislatura".

Conte: "Escludo patrimoniale e non ci sara' manovra correttiva"

"E' da escludersi l'imposizione di una patrimoniale. E escludo una manovra correttiva anche perche' e' stato inserito il meccanismo cautelativo che prevede il blocco a luglio della spesa per due miliardi di euro nell'ipotesi che i conti pubblici non siano in linea con le previsioni". E' quanto ha sottolineato il premier Giuseppe Conte nel colloquio con il Corriere della Sera pubblicato sull'edizione odierna del quotidiano.