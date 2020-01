Governo, Conte: "Subito le riforme. Implementare, non rivedere, il RdC"

Governo: Conte, dobbiamo marciare di corsa - "Il Parlamento ci ha dato fiducia per marciare di corsa. Nel giro di pochi giorni dobbiamo definire un piano. Non possiamo prenderci pause". Cosi' il premier Giuseppe Conte sulla verifica di oggi. "M5s mi ha garantito che dara' il suo contributo", dice il premier. "Non e' - ha spiegato il presidente del Consiglio - che il Parlamento ci ha dato fiducia per prenderci del tempo e star li' a fare delle discussioni filosofiche, dobbiamo marciare di corsa. Dobbiamo metterci attorno a un tavolo e nel giro di pochi giorni definire un piano efficace di riforme, che dobbiamo declinare da subito. Non possiamo certo prenderci una pausa", ha concluso.



Conte: tensioni su agenda? Nulla da smussare. Riforme subito - Il voto in Emilia "ci ha dato piu' respiro". Cosi' il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando con i cronisti a margine del punto stampa al termine della sua visita a Sofia. E sulle tensioni nella maggioranza sull'agenda di governo il premier ha sottolineato che "non c'e' nulla da smussare. I cittadini ci hanno chiesto di fare le riforme subito. Tutte le forze politiche devono sentirsi coinvolte".

Governo: Conte, da M5s garanzia contributo subito - "Ho parlato con gli esponenti del M5s, ho avuto un confronto con Vito Crimi. E' chiaro che si siano dati dei tempi per la completa riorganizzazione interna. Gli stati generali sono ancora di la' da venire, ma l'attivita' di governo non puo' attendere. E loro mi hanno assicurato che sono in grado di dare il loro giusto ed auspicato contributo, anche adesso, subito". Cosi' il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, oggi a Sofia per incontrare il primo ministro bulgaro, Borissov.

Conte: nomine partecipate? 'Ho un criterio chiaro' - Sulle prossime nomine ai vertici delle aziende partecipate 'ho un criterio chiaro'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda dei cronisti italiani che lo hanno seguito a Sofia, escludendo che le dinamiche e i rapporti di forza nella maggioranza post elezioni regionali possano cambiare le carte nel negoziato sulle nomine.

Reddito di cittadinanza: Conte, rivederlo? No, continuare a implementarlo - 'Lo dobbiamo, piu' che rivedere, continuare ad implementare'. Cosi' il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, commentando i rilievi dell'Fmi. 'Perche' si possa dare un giudizio complessivo sul Reddito di cittadinanza - ha argomentato il capo del Governo - dobbiamo completare una riforma che appariva da subito complessa. Io non ho mai preso in giro nessuno. La riforma va completata con l'altro polo della formazione, riqualificazione professionale e occupazione. Per fare questo in Italia, con il sistema che abbiamo, l'articolazione a livello nazionale e locale, con il coinvolgimento di tanti stakeholder, occorre del tempo, per rafforzare questo sistema. Quando riusciremo a rafforzare anche questo pilastro del RdC torneremo a discuterne'.

Ex Ilva: Conte, con Mittal progetto di accordo, possibile incontro prossimi giorni - Con ArcelorMittal sul dossier Ex Ilva 'ci stiamo aggiornando ancora, torneremo ad aggiornarci. C'e' un progetto di accordo. Ci sono ancora dei dettagli da definire'. Cosi' il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di un punto stampa all'Ambasciata italiana di Sofia. Quanto a un possibile incontro con la famiglia Mittal, Conte ha spiegato: 'Avremmo dovuto incontrarci a Davos, poi ho rinunciato al passaggio per impegni che avevo a Roma. Siamo in contatto, non e' da escludere che nei prossimi giorni ci vedremo', il fondatore e ceo Lakshmi Mittal 'ha dichiarato la disponibilita' a venirmi a trovare'.

Rai: Conte, non me ne occupo e guardo poco la tv - 'Non mi occupo di Rai e ora guardo poco la tv'. Cosi' il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, conversando con i cronisti italiani a Sofia, taglia corto quando i giornalisti fanno cenno al tema della situazione della Tv di Stato e dei suoi vertici.