Pd "Renzi-Di Maio dicano se non c'è più fiducia". M5s: "Noi sempre con Conte"

Governo: Orlando, alleati dicano se fiducia e' venuta meno

"Io non so dare una spiegazione: questo atteggiamento rischia di non raccontare una manovra che e' tutt'altro che scontata. Poteva essere una stangata e invece e' stata neutralizzata l'Iva, ci sono misure sociali, la riduzione del cuneo fiscale, una serie di cose che vengono coperte da polemiche". Lo ha detto il vicesegretario Pd, Andrea Orlando, a L'Intervista di Maria Latella, su SkyTg24. "Agli alleati chiediamo di dirci se non vogliono piu' tentare questa scommessa. Se qualche elemento di fiducia e' venuto meno, forse e' meglio che si dica", ha aggiunto rispondendo a Maria Latella.

Orlando: "Stessi errori del Conte I"

"E' quello che non volevamo, rifare gli stessi errori: ultimatum a distanza, diktat. C'e' un Consiglio dei ministri, la manovra di bilancio e' gia' stata mandata a Bruxelles. Non so quale possa essere il ritorno elettorale di polemiche che rischiano di fare male al Paese". Lo ha detto il vicesegretario Pd Andrea Orlando, a L'Intervista su SkyTg24.

M5S: NOI CONTRO CONTE? NIENTE DI PIU' FALSO, FANGO CONTRO DI NOI"

"Ci risiamo, e' ripartito il fango contro il MoVimento: lastampa, come consuetudine quando stiamo per fare qualcosa di buono, ciattacca. Perche' agiscono cosi'? Perche' vorrebbero dividerci. Ilgiochino dei media ormai e' vecchio e superato, cambiano i personaggi mala trama no. Ogni giorno leggiamo gli stessi retroscena inventati. C'e'sempre una scusa per attaccarci, vengono riportati virgolettati anonimimentre c'e' una intera comunita' che parla mettendoci la faccia. Oggi adesempio sui giornali leggiamo di un MoVimento contro il presidenteConte. Di attacchi, minacce e ultimatum. Niente di piu' falso! E' ilmodo del sistema per spaccarci. Scrivono queste sciocchezze perche'vogliono spaccare il Movimento per provare a controllarlo, ma non ciriusciranno. Gli fa male vedere un governo unito e compatto, gli fa malecredere che il Movimento sta davvero cambiando le cose, anche graziealla scelta di portare alla presidenza del Consiglio Giuseppe Conte,verso il quale ha oltre alla massima fiducia c'e' grande stima".Loscrive il Movimento 5 Stelle sul suo blog.

Sugar tax: Fioramonti, indispensabile anche per sostenere ricerca

"La sugar tax e' indispensabile come elemento fiscale innovativo che per indurre consumi responsabili. Noi, come le economie avanzate, dobbiamo andare sempre di piu' verso un sistema fiscale che aiuti anche il consumatore a fare scelte responsabili sulla salute e sull'ambiente. Inoltre, genera risorse di cui abbiamo bisogno per sostenere ricerca, scuola e innovazione. Abbiamo bisogno di una manovra espansiva che utilizzi anche il sistema fiscale come leva di cambiamento". Cosi' a Matera, il ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Lorenzo Fioramonti, a margine di un'iniziativa organizzata con docenti e studenti in una scuola della citta'.

GOVERNO: BELLANOVA, 'PRIMA EMERGENZA E' LAVORO E NON SI RISOLVE CON NUOVE TASSE

"Io dico che Italia Viva è no tasse. Abbiamo detto no sull'Iva, no a tasse rispetto al sistema produttivo perchè l'emergenza di questo Paese, e vorrei che fosse chiaro per tutti, si chiama lavoro e si crea non se si aumentano le tasse ma se aumenta la competitività, la crescita e se le imprese producono redditività che potrà essere redistribuita". Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, rispondendo alla Leopolda a una domanda dei giornalisti se concordasse con Maria Elena Boschi che ha detto che "il Pd è il partito delle tasse". "Ai nostri figli abbiamo il dovere di dire che fino ad adesso ci si è distratti - ha aggiunto Bellanova - e non si sono fatte le scelte che si dovevano fare. Ma oggi impegnamoci tutti perché devono tornare a poter sognare un futuro migliore".