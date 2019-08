Governo, così la Lega risponde al M5S: "Unica alternativa a Conte è il voto"

M5S: nota Lega incomprensibile, siano chiari - "La nota della Lega è incomprensibile. Dicano chiaramente cosa vogliono fare. Siano chiari". Così il M5S in una nota.

"L'Italia ha bisogno di certezze e di scelte coraggiose e condivise, inutile andare avanti fra no, rinvii, blocchi e litigi quotidiani. Ogni giorno che passa e' un giorno perso, per noi l'unica alternativa a questo governo e' ridare la parola agli italiani con nuove elezioni". E' la risposta della Lega ai 5 Stelle che un'ora e mezza prima, attraverso lo strumento delle fonti, avevano affermato: "Leggiamo dai giornali di possibili crisi di governo. Il M5S è al lavoro come ogni giorno per il Paese e dunque lo è anche il capo politico, Luigi Di Maio. Chiunque oggi aprisse una crisi di governo, l'8 agosto, si assumerebbe la responsabilità di riportare in Italia un governo tecnico. Sarebbe folle".

Il testo della nota della Lega

Nessuna richiesta di poltrone, nessun rimpasto di governo come nella prima repubblica.

Mai chiesto né chiederemo poltrone, lontani da qualsiasi ipotesi di rimpasto di governo.C’è la consapevolezza e la presa d’atto che, dopo le tante cose buone fatte, da troppo tempo su temi fondamentali per il Paese come grandi opere, infrastrutture e sviluppo economico, shock fiscale, applicazione delle autonomie, energia, riforma della giustizia e rapporto con l’Europa tra Lega e 5stelle ci sono visioni differenti.Il voto di ieri sulla TAV ne è solo l’ultima, evidente, irrimediabile certificazione.L’Italia ha bisogno di certezze e di scelte coraggiose e condivise, inutile andare avanti fra no, rinvii, blocchi e litigi quotidiani.Ogni giorno che passa è un giorno perso, per noi l’unica alternativa a questo governo è ridare la parola agli Italiani con nuove elezioni.