Governo, Del Rio 'corregge' Di Maio: "Contratto? Non ha portato bene..."

"Abbiamo già detto più volte che si tratta di stabilire le priorità. Chiamiamole così: le priorità di un programma che è già stato scritto". Con queste parole il capogruppo del Partito Democratico alla Camera Graziano Del Rio, interpellato da Affaritaliani.it, risponde alle dichiarazioni rilasciate ieri dal capo politico del Movimento 5 Stelle e ministro degli Esteri Luigi Di Maio ('Nuovo contratto e il governo dura 3 anni').



In vista della verifica tra le forze della maggioranza in agenda il prossimo 7 gennaio, Del Rio afferma: "Individuiamo insieme le priorità e i tempi di attuazione". Il presidente dei deputati del Pd poi aggiunge: "Non ci impicchiamo sulla parola contratto anche perché immagino che Di Maio abbia voluto dire la stessa cosa. Diciamo che la parola contratto non ha portato molto bene in passato".



Sullo stop alla prescrizione, in vigore da ieri, primo gennaio 2020, Del Rio preferisce non rilasciare dichiarazioni e si limita ad affermare che "abbiamo già preso la nostra iniziativa, come noto, e speriamo di convergere presto con il ministro Bonafede per una soluzione equa".



LE PAROLE DI LUIGI DI MAIO - Appena ricominciano i lavori parlamentari "credo sia arrivato momento di sedersi intorno a un tavolo per scrivere il nuovo contratto di governo" per dire ai cittadini "non solo che cosa vogliamo fare nei prossimi tre anni ma quando lo vogliamo fare". Lo ha detto Luigi Di Maio in un video su Facebook.