Governo, Di Maio a Salvini: "Vediamoci oggi e troviamo punto per continuare"

"E' auspicabile che oggi ci sentiamo e ci vediamo". Lo ha detto Luigi Di Maio a 'Agorà' rivolgendosi a Matteo Salvini. "Tra persone mature è meglio vedersi che parlarsi a mezzo stampa, è giusto incontrarsi oggi con Salvini, spostiamo qualche appuntamento dal calendario, ci vediamo e troviamo come sempre il punto per continuare", ha aggiunto il vice premier.

GOVERNO: DI MAIO, 'ESCLUDO CRISI, SOLO DINAMICHE TRA FORZE DIVERSE'

"Escludo una crisi, sono dinamiche di governo con due forze politiche diverse". Lo ha detto Luigi Di Maio a 'Agorà'.

GOVERNO: DI MAIO, 'OGNI GIORNO SENTO MIA RAGAZZA NON SALVINI'

"L'ultima volta ho sentito Salvini "due giorni fa, per il decreto sicurezza. Nulla di anomalo, non ci sentiamo ogni giorno. Sento la mia ragazza ogni giorno, non Salvini". Lo ha detto Luigi Di Maio a 'Agorà'.

FISCO: DI MAIO, 'ABOLIRE CANONE RAI E ABBASSARE BOLLO AUTO'

"Vogliamo abolire il canone Rai e abbassare in modo considerevole il bollo auto". Lo ha detto Luigi Di Maio a 'Agorà'.

GOVERNO: DI MAIO, 'NON HO CHIESTO SCUSE SALVINI, NON E' QUESTIONE PERSONALE'

"Non ho chiesto le scuse di Salvini, non è una questione personale tra me e Salvini". Lo ha detto Luigi Di Maio a 'Agorà'.

Ue, Di Maio: Spiace per Giorgetti, ma Lega ha altre persone per commissario

"Mi spiace che Giorgetti si sia ritirato, ma la Lega ha tante altre persone. Ho sempre detto che il commissario alla Concorrenza deve essere della Lega", ha spiegato Luigi Di Maio.

AUTONOMIA: DI MAIO, 'DA CHIUDERE NEI PROSSIMI GIORNI'

Sull'autonomia "il tema è farla in modo solidale: scriviamola bene e accelererà". Lo ha detto Luigi Di Maio a 'Agorà'. "Credo bisogna andare verso una chiusura nei prossimi giorni, spero che il tavolo oggi possa dirimere gran parte dei problemi e poi nelle prossime settimane fare solo una ricognizione per vedere se andare avanti", ha aggiunto il vice premier.