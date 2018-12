Governo: Di Maio, da gennaio 'team mani di forbice' taglia sprechi

"Abbiamo 5 anni per cambiare davvero tutto. E da gennaio oltre a far funzionare le cose che abbiamo inserito nella legge di bilancio, taglieremo molto di piu' le cose che non servono. Entra in azione il team 'mani di forbice' per tagliare gli sprechi e recuperare le risorse". Lo ha detto il vicepremier, Luigi Di Maio, in una diretta Facebook. "Lavoreremo per mettere mano a tutti gli sprechi di ministeri, Regioni e Comuni - ha spiegato ancora - recupereremo altre risorse per disinnescare le clausole di salvaguardia e potenziare nuovi diritti e il welfare per i cittadini, per dare piu' risorse alle imprese abbassando le tasse e per fare tutte quelle cose che abbiamo promesso".

Manovra: Di Maio, tagliati fondi all'editoria come promesso

Il taglio dei fondi all'editoria rientra fra "le cose fatte nella legge di bilancio che avevamo promesso". Lo ha detto il vicepremier, Luigi Di Maio, elencando su Facebook tutte le misure "portate a casa". "Taglio fondi all'editoria, fatto", ha sottolineato. E ha ricordato "il V2 day del 25 aprile 2008: in piazza per chiedere l'indipendenza della stampa, della funzione sociale importante della stampa e dell'editoria, togliendogli i soldi pubblici in modo che una testata non debba dipendere dall'emendamento di Governo".

Manovra: Di Maio, a Natale parlate delle misure ai parenti scettici

Nel video su Facebook in cui augura "Buon Natale" agli italiani, il vicepremier Luigi Di Maio esorta i cittadini "a parlare delle misure fatte in legge di bilancio ai parenti che sono un po' scettici verso questo governo". E ha spiegato: "Perche' oltre a quello a quello che stiamo facendo, la vera forza di questo governo e' il perche' lo stiamo facendo. Questa e' la prima legge di bilancio che non ha dentro marchette elettorali e regali alle lobby".E ha insistito: "Andiamo a prendere i soldi ai potenti che in questi anni hanno giovato delle amicizie politiche. Noi lo stiamo facendo per ripristinare un po' di giustizia sociale".

Manovra: Di Maio, bene dialogo Conte con Ue per mantenere promesse

Il vicepremier, Luigi Di Maio, ha detto di essere "tanto contento che il presidente Conte abbia dialogato con la Commissione europea per trovare una soluzione. Non una soluzione per tradire gli italiani ma per mantenere le promesse fatte". Di Maio ha parlato in una diretta Facebook.

Manovra: Di Maio, nessun aumento Iva in 2019, 2020 e 2021

In queste ore "si sta giocando sul fatto che il governo ha accettato le clausole di salvaguardia. Sono sciocchezze: le clausole di salvaguardia si attivano se non tornano i conti ma i conti torneranno e non ci sara' alcun aumento dell'Iva nel 2019, 2020 e 2021". Lo assicura in una diretta Facebook il vicepremier Luigi Di Maio.

Manovra: Di Maio, di cose ne abbiamo fatte. E fa l'elenco

"Reddito di cittadinanza fatto, quota 100 e smantellamento della Fornero, fatto. Opzione donna, fatto. Aumento delle pensioni minime e di quelle di invalidita', fatto". Il vicepremier Luigi Di Maio fa l'elenco "delle cose portate a casa" e del contratto di governo "che si sta concretizzando" in una diretta su Facebook. E tiene a precisare: "E questo e' solo l'inizio: non abbiamo risolto tutti i problemi del Paese ma non ci sto a chi dice che la legge di bilancio l'ha scritta Bruxelles".

Manovra: Di Maio, risalirei sul balcone

"Sul balcone ci risalirei anche domani mattina". A dirlo, intervistato a 'Circo Massimo', e' il vice premier e leader pentastellato Luigi Di Maio. "Oggi sono ancora piu' contento di allora - spiega - perche' non c'e' stata la procedura d'infrazione, che poteva esserci, e abbiamo mantenuto gli impegni presi".

Manovra: Di Maio, evitata procedura infrazione, ora cambiare l'Ue

"Abbiamo evitato la procedura d'infrazione mantenendo le promesse, ma questa Europa deve cambiare". Lo ha ribadito, intervistato a 'Circo Massimo', il vice premier Luigi Di Maio. "Con le prossime elezioni europee - ha spiegato - bisogna cambiare la dottrina dell'austerity, i parametri ormai superati. Ci sara' nei prossimi anni un cambiamento epocale".

Governo: Di Maio, avanti per 5 anni per realizzare contratto

Il vice premier Luigi Di Maio sostiene di non vedere "nubi all'orizzonte" per il Governo che "durera' 5 anni". "Questa maggioranza - spiega in un'intervista a 'Circo Massimo' - puo' andare avanti tutta la legislatura e realizzare il programma di governo". Compreso il ministro Tria "che non e' mai stato in discussione". E per quanto riguarda il possibile 'acquisto' di parlamentari da parte di Forza Italia replica: "Non e' un Paese normale quello in cui uno come Berlusconi puo' ipotizzare di comprare parlamentari. Io comunque ho detto ai miei di fingere di accettare e di registrare tutto".