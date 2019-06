Governo, Di Maio: "Da vertice mi aspetto sì a salario minimo-taglio privilegi"

"Il vertice di governo di oggi andrà bene se mettiamo al centro gli italiani: mi aspetto dei sì su salario minimo (c'è la nostra proposta su cui mi aspetto che la Lega ritiri i suoi emendamenti), su meno tasse (da attuare anche con il carcere ai grandi evasori, sulla lotta ai privilegi, sul taglio di 345 parlamentari e sul taglio dei loro stipendi". Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio ai microfoni di Radio Cusano Campus.

ELEZIONI: DI MAIO, 'CAMPOBASSO NON E' TROFEO, A M5S SERVE ORGANIZZAZIONE'

Della vittoria M5S a Campobasso "non faccio un trofeo, ora il Movimento non può illudersi che sia tutto a posto. Siamo rimasti vittime della nostra contrarietà alla struttura organizzata: abbiamo detto per anni che non volevamo un'organizzazione, e invece serve...". Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio ai microfoni di Radio Cusano Campus.