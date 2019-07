Governo, Di Maio: "E' l'unico possibile, ritrovato un metodo"

"Abbiamo ritrovato un metodo e questo e' l'unico governo possibile": lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio commentando l'abbassamento delle tensioni nell'esecutivo in un'intervista al Corriere della Sera. "i numeri sul lavoro ci stanno dando ragione e in particolare danno ragione a quello in cui M5s ha sempre creduto", ha sottolineato Di Maio, "il decreto Dignita', Quota 100, il Crescita e lo Sblocca cantieri li ho firmati io".

Migranti: Di Maio, non bisogna cadere nel gioco delle Ong

Sulla questione dei migranti "non bisogna cadere nel gioco" delle Ong, "mentre fanno lo show con l'Italia gli scafisti continuano a fare traffici con le nostre coste": lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio, in un'intervista al Corriere della Sera. "Negli ultimi giorni sono arrivati 300 irregolari in Italia e nessuno ne parla, perche' lo 'storytelling' delle capitane ormai e' piu' forte della realta'".

Autostrade: Di Maio "fermi su nostra posizione, non capisco Lega"

Su Autostrade "noi siamo fermi sulla nostra posizione. Non ho capito la Lega da che parte sta in questa partita, ma sono sicuro sara' coerente con quanto detto all'indomani della tragedia. Noi vogliamo giustizia e andremo fino in fondo": lo ha assicurato il vicepremier Luigi Di Maio, parlando della possibile revoca della concessione ad Atlantia in un'intervista al Corriere della sera. "Noi ci stiamo muovendo nel solco dei contratti in essere e puntiamo alla revoca", ha ribadito il leader pentastellato, "per convincerci a non farlo bisogna restituire agli italiani tutto quello che gli e' stato tolto in questi anni con gli aumenti dei caselli autostradali e molto altro".