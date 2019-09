Governo, Di Maio: "Nessuna frizione. Dibba? Ognuno è libero di esprimersi"

GOVERNO: DI MAIO, 'DI BATTISTA? OGNUNO LIBERO DI ESPRIMERSI' - "Ieri qualcuno mi ha detto di tenere a bada chi parla nel M5S. Io credo che in tutte le forze politiche ci sia la libertà di espressione, ognuno è libero di esprimere il proprio pensiero, noi pensiamo ai fatti, pensiamo a realizzare la prima grande riforma di questo governo che è il taglio dei parlamentari". Lo ha detto il ministro agli Esteri e capo politico M5S, Luigi Di Maio, rispondendo alle domande dei cronisti a margine di un appuntamento ad Assisi e richiamando le parole del capogruppo dem al Senato Andrea Marcucci sul post pubblicato ieri da Alessandro Di Battista.

RIFORME: DI MAIO, 'NO FRIZIONI IN GOVERNO SU TAGLIO PARLAMENTARI' - "Io credo che questo governo sia nato, in un solo mese, perché l'obiettivo era prima di tutto non permettere a chi voleva far cadere il governo di non tagliare 350 parlamentari. Io lo voglio ricordare: mancano due ore di lavoro alla Camera e li abbiamo tagliati per sempre, e questo è uno dei motivi per cui Salvini ha fatto cadere il governo. Qualcuno dice che sia un ultimatum" approvare la riforma entro le "prime due settimane di ottobre. Stiamo parlando di un mese per fare tutto il lavoro preparatorio e arrivare a due ore di lavoro alla Camera per tagliare 345 poltrone. Io non credo ci saranno frizioni nel governo, ma è una grande prova per rafforzare la fiducia su cui si basa qualsiasi governo". Lo ha detto il ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio, rispondendo alle domande dei cronisti a margine dell'appuntamento ad Assisi 'Rassegna Cortile di Francesco'.