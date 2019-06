Di Maio: "Il M5s così non può andare avanti. Non mi metteranno contro Conte"

DI MAIO: "COSÌ NON SI PUÒ ANDARE AVANTI, ORA CAMBIO RADICALE"

"Il Movimento così com'è, così come non è strutturato e organizzato , non può andare avanti, Serve un radicale cambiamento alla sua struttura organizzativa. Non è più rinviabile il processo di riorganizzazione interna". Lo dice Luigi Di Maio a Ratl 102.5. "E' bello dire: decide il capo politico. Ma quando le cose non vanno bene, l'unico destinatario" delle critiche "sono io", osserva il vicepremier. "Sono 6 anni che e' sempre colpa Di Maio... La prendo con filosofia, ora serve un radicale cambiamento all'organizzazione del Movimento".

Governo, Di Maio: nessuno riuscirà a mettermi contro Conte

"Per me di manovre correttive non se ne deve neanche parlare". Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio, parlando del vertice di ieri a Palazzo Chigi ai microfoni di Rtl 102,5. "Noi dobbiamo essere forti delle nostri convizioni - ha detto parlando della procedura d'infrazione della Commissione europea -, siamo paese fondatore e siamo al pari di Francia e Germania. Siamo un paese che può pretendere rispetto. Abbiamo tutto quello che serve per pretendere che prossima Legge di bilancio aumenti gli stipendi e abbassi le tasse. Non credo che l'obiettivo sia andare contro l'Unione europea, ma dobbiamo abbassare le tasse e aumentare gli stipendi attarverso il diaologo".

"Nessuno risucirà mai a mettermi contro il presidente del consiglio - ha aggiunto - che ha sempre portato avanti le battaglie alla Commissione europea. Non mi interessa andare allo scontro, per me di Manovre correttive non se ne deve neanche parlare".

Minibot: Di Maio, nome non importante, importante pagare imprese

"L'obiettivo e' ripagare le imprese che hanno crediti con lo Stato. Che si chiamino minibot o mini-Luigi, non e' importante". Lo ha detto il vicepremier e ministro dello sviluppo economico e del lavoro, Luigi Di Maio, in collegamento radiofonico con "Non stop News" su Rtl 102.5.

Salario minimo: Di Maio, mi aspetto che da oggi si lavori meglio

"Mi aspetto che sul salario minimo oggi si cominci a lavorare meglio in Senato". Lo ha detto il vicepremier e ministro dello sviluppo economico e del lavoro, Luigi Di Maio, in collegamento radiofonico con "Non stop News" su Rtl 102.5.

Whirlpool: Di Maio,oggi direttiva per revoca incentivi

"Whirlpool non ha tenuto fede ai patti e si e' rimangiata la parola e dice di voler chiudere lo stabilimento di Napoli" e per questo il vice premier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio oggi "firmera' una direttiva ministeriale che revoca tutti gli incentivi, ne hanno avuti circa 50 milioni di euro dal 2014 a oggi, perche' in Italia ci dobbiamo far rispettare" all'azienda. Lo ha detto lo stesso Di Maio a Rtl."Se vieni in Italia e prendi i soldi dello stato non e' che poi te ne vai e chiudi gli stabilimenti tenendo un atteggiamento contrario ai patti".