Governo, Di Maio: non creare tensione. Ridimensionare la Tav? Supercazzola

"Il tema non è il ridimensionamento dell'opera, altrimenti parliamo di una supercazzola". Così il vicepremier e capo politico M5S, a margine di una iniziativa di campagna elettorale, in Abruzzo, in vista delle elezioni regionali, rispondendo alle domande dei cronisti sul tema Tav e lo scontro a distanza con l'alleato Matteo Salvini.

Tav, Di Maio: Non consiglio di spingere su temi dove non siamo d'accordo - "Per me valgono le priorità, in questo governo ce lo siamo detti chiaramente, dall'inizio che ci sono cose su cui siamo d'accordo e altre su cui non siamo d'accordo" dunque "lavoriamo su quelle su cui siamo d'accordo: con 20 miliardi ci puoi fare tante cose". Lo dice Luigi Di Maio, da Ortona, durante un incontro con la stampa prima di un evento di campagna elettorale per le elezioni regionali in Abruzzo, replicando alle parole pronunciate dall'altro vicepremier, Matteo Salvini, a proposito di Tav. "Altrimenti devo convincermi che si spinge su cose su cui non siamo d'accordo per creare tensioni nel governo? Io non lo consiglio", aggiunge il capo politico M5S. "Io consiglierei di spingere sulle cose che sono prioritarie per gli itlaliani", sottolinea.

Diciotti, Di Maio: M5S mai a favore di immunità, ma questa è diversa - "Nella nostra storia non abbiamo mai votato a favore delle immunità parlamentari, ma questa è diversa dall'immunità. I nostri senatori leggeranno le carte, seguiranno il caso, ascolteranno le audizioni e dopo decideremo, tanto non si vota la prossima settimana". Lo dice il vicepremier e capo politico M5S, Luigi Di Maio, rispondendo in Abruzzo a una domanda sul caso Diciotti, per il quale il Tribunale dei ministri in Sicilia ha chiesto l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini.