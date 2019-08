Il vicepremier Luigi Di Maio posta su Facebook un video che lo ritrae sulla spiaggia e assicura che i Cinque Stelle non "molleranno". "Un paio di giorni di relax anche per me, nella bellissima Palinuro - scrive Di Maio -. Grazie per l'affetto. Grazie per il sostegno che ci state dando. Vedo tanto entusiasmo negli occhi delle persone. Siete la nostra carica. Noi non molliamo, soprattutto ora"