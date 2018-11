Governo, Di Maio: "Non temo le elezioni. Salvini premier? Problema non c'è"

Governo: Di Maio, Salvini premier? Problema non c'e'

"Credo solo che quando si sa che due forze politiche abbiano idee diverse questo non e' un problema, anche quando lo si dice. L'importante e' sapere che cosa c'e' nel contratto e non serve creare tensioni inutili quando una cosa non e' prevista e quindi il problema non si pone". Risponde cosi' il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, alla domanda se il leader della Lega, Matteo Salvini, voglia far salire la tensione sul tema degli inceneritori in Campania perche' in fondo punta a fare il premier. "Gli inceneritori - ha aggiunto Di Maio arrivando al festival del Vino - non sono nel contratto. E poi se parliamo di inceneritori in Campania c'e' gia' uno dei piu' grandi in Europa. Tra l'altro quella e' la mia regione, c'e' la mia famiglia, e il Movimento ha preso quasi il 60% e crediamo di sapere che in quella regione bisogna fermare il business dei rifiuti".

UE: DI MAIO, SE SI MINACCIA ITALIA SU FONDI RICORDO CHE SONO SOLDI ITALIANI

"Se si pensa di minacciare l'Italia dicendo non vi diamo più fondi europei, ricordiamo che quelli sono soldi degli italiani perché noi ne diamo più di quelli che riceviamo ogni anno" dall'Europa. Così Luigi Di Maio, vicepremier, a proposito di una proposta di riforma dei fondi di Francia e Germania che potrebbe escludere l'Italia.

Manovra, Di Maio: "Taglio fondi Ue? Si analizzino ultimi 10 anni"

"Per riformare il sistema dei fondi europei si deve essere in tanti a livello europeo e non solo due paesi. Se il criterio è che non si erogano più fondi a chi non si attiene alle regole dell'austerity io posso essere anche d'accordo se andiamo a vedere negli ultimi dieci anni chi ha rispettato le regole sull'austerity". Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio al suo arrivo a Vivite, il festival del vino cooperativo.

Governo, Di Maio: "Non temo le elezioni. Salvini-Berlusconi? Incontro normale"

"No", il vicepremier Luigi Di Maio non teme nuove elezioni, e ritiene "soprattutto normale" che Matteo Salvini e Silvio Berlusconi "si incontrino perché loro sono alleati sul territorio. Noi abbiamo un contratto di governo a livello nazionale, a livello regionale e comunale ognuno è per se", dice a margine di Vivite, Festival del vino cooperativo.