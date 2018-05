Governo, Di Maio e Salvini alla Camera: si tratta sui nomi

Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono riuniti alla Camera per dare il via al dialogo per la nascita del governo M5s-Lega. I due leader, arrivati di prima mattina a Montecitorio, da oggi entreranno nel vivo della 'partita' su contratto di governo e nomi.

Il programma dei due è partire "dai temi per poi arrivare ai nomi". Il nodo principale è la ricerca di una figura condivisa per la premiership mentre per i due leader si prefigurano incarichi in ministeri di peso: Salvini all'Interno e Di Maio agli Esteri.

Si parte dall'idea di dar vita a un "contratto di governo: se c'è accordo si parte altrimenti si vota", dice Di Maio. Mentre per Salvini "il nuovo governo dovrà fedele al voto degli italiani". E la trattativa si è del tutto sbloccata con il via libera di Berlusconi. In una nota l'ex premier ha annunciato che un governo M5S "Non è la fine dell'alleanza di centrodestra anche se Forza Italia non voterà la fiducia".