Governo, Di Maio-Salvini botte da orbi. Ma la crisi di governo non è vicina...

Salvini: "In Europa M5S con il Pd, tradito il voto degli italiani". E ancora: "La finestra elettorale è sempre aperta. L'unica strada sono le elezioni se prevalgono i no e cade il governo". Poi l'affondo più pesante: "E' venuta meno la fiducia tra alleati, anche personale". Di Maio: "Il leader della Lega vuole coprire le inchieste, se cerca la crisi lo dica". E ancora: "Noi abbiamo la coscienza pulita, qualcun altro non lo so...". Poi parlando con i suoi più stretti collaboratori: "Siamo stati colpiti alle spalle. Le offese e le falsità dette nelle ultime 48 ore contro il M5S non hanno precedenti".

I due vicepremier continuano a beccarsi a distanza alzando continuamente il livello dello scontro. Il tutto è nato dopo il voto a favore del M5S all'Europarlamento per la nuova presidente della Commissione Ursula Von der Leyen. Siamo vicini ad una crisi di governo? La maggioranza M5S-Lega è arrivata al capolinea? Fonti pentastellate e leghiste ai massimi livelli, molto vicine a Di Maio e Salvini, chiariscono che almeno per il momento non c'è aria di crisi di governo. La tensione è certamente molto alta, come è evidente leggendo i lanci di agenzia, ma entrambi i partiti di governo negano che sia imminente una caduta dell'esecutivo.



Fonti parlamentari del M5S aggiungono che il partito guidato dal vicepremier Di Maio è concentrato sui prossimi provvedimenti in Parlamento e sull'azione di governo che deve andare avanti. Sul fronte Lega, fonti di Montecitorio spiegano che questa volta Salvini è veramente arrabbiato ma che non c'è l'intenzione di far cadere il governo e di tornare con Berlusconi. E anche la non partecipazione del ministro dell'Interno al Cdm di venersì viene letta come una mossa, non nuova, per lanciare un messaggio al partner di governo e non come un segnale che la crisi sia imminente.



L'IMPORTANTE PRECISAZIONE - “Domani non vado al cdm e al vertice sull’autonomia per altri impegni” così il vicepremier e ministro dell’interno Matteo Salvini precisa il senso della sua dichiarazione. Salvini non ha mai collegato l’assenza agli impegni di domani a una perdita di fiducia come riportato erroneamente da qualcuno.

ECCO ALCUNE DELLE DICHIARAZIONI PIU' DURE DEI DUE VICEPREMIER

Governo, Salvini: domani non vado ne' al Cdm ne' al vertice - "Non vado al Consiglio dei ministri, non mi sembra ci sia nulla di eclatante". Cosi' Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno non partecipera' neanche al vertice sull'autonomia:"Ci sono tanti altri validi leghisti", ha risposto. Sono in programma vertici o telefonate tra alleati? "Il mio telefono e' sempre acceso: se qualcuno ha qualcosa da dirmi, rispondo", ha replicato Salvini.



Governo, Salvini: venuta meno fiducia tra alleati anche personale - "Si', purtroppo si'. Anche personale, perche' io mi sono fidato per mesi e mesi". Cosi' Matteo Salvini ha risposto a chi gli chiedeva se fosse venuta meno la fiducia tra alleati di governo. Ma si puo' ricucire? "Tutto e' possibile. Io speravo che dopo il 26 maggio si placassero le polemiche", ha replicato il ministro dell'Interno.

Governo, Salvini: finestra elettorale e' sempre aperta - "Guardate che bel cielo. La finestra e' sempre aperta". Cosi' Matteo Salvini ha scherzato coi cronisti che gli chiedevano se la 'finestra elettorale' si sta chiudendo. "I parlamentari della Lega sono gli ultimi a essere attaccati alla poltrona", ha tenuto a precisare il segretario leghista.

Governo, Salvini: unica strada e' voto se prevalgono no e cade - "Dopo questo governo non ci sono altri governi possibili". Cosi' Matteo Salvini ha risposto a chi gli chiedeva se la Lega chiederebbe elezioni politiche anticipate in caso di crisi di governo. "Se dovessero prevalere i no e questo governo non potra' andare avanti, l'unica strada e' il voto", ha aggiunto.

GOVERNO, DI MAIO: NOI LEALI MA LEGA VUOLE TORNARE DA BERLUSCONI - "Il governo per noi va avanti perche' siamo responsabili e leali, ma da quello che vedo la Lega vuole tornare con Berlusconi e se e' cosi' lo dica chiaramente, lo dica agli italiani. Dica la verita' a chi gli ha dato il voto". Lo avrebbe detto Luigi Di MAIO in una riunione con i suoi fedelissimi.

LEGA, DI MAIO: SIAMO STATI COLPITI ALLE SPALLE - Luigi Di MAIO riunisce capigruppo e i suoi, tra gli altri presenti Buffagni e Fraccaro. Durante la riunione Di MAIO: "Siamo stati colpiti alle spalle, le offese e le falsita' dette nelle ultime 48 ore contro il M5S non hanno precedenti. Anche contro di me. Un mare di fake news solo per screditarci, quel che e' accaduto e' gravissimo", avrebbe detto Luigi Di MAIO in una riunione con i suoi fedelissimi.

UE: DI MAIO, SU VON DER LEYEN CONTE CHIAMO' SIA ME CHE SALVINI - Ursula von der Leyen "e' stata indicata e candidata" alla presidenza della Commissione europea "dal Consiglio dell'Ue dove siede il premier Giuseppe Conte, che prima di dare l'ok, ha chiamato sia me che Matteo Salvini. Ed entrambi, per quanto non fossimo entusiasti, sapevamo che quella era una posizione utile all'Italia per il commissario" comunitario, "perche' l'Italia avrebbe avuto un commissario pesante per aiutare le proprie imprese": lo ha detto, in diretta Facebook, il vicepremier Luigi Di Maio.