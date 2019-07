Governo, Di Maio: Salvini? "Parlare a mezzo stampa non è utile" - "Mi auguro di potermi incontrare, sia con Salvini che con Conte, il prima possibile. Io l'incontro ovviamente l'ho richiesto, perche' parlarci a mezzo stampa non e' molto utile". Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio rispondendo ai cronisti. "Credo che stare al governo sia sempre delicato. Significa portare a casa ogni giorno un risultato in piu'. Le informative, i Consigli dei Ministri, tutto deve essere funzionale a portare qualcosa per l'Italia".



Governo, Di Maio: convinvenza ha alti e bassi, lavoriamo per risultati - “Noi e la Lega siamo diversi, discutiamo molto e non andiamo d’accordo su alcuni temi. Per questo esiste il contratto di governo. Il presidente Conte è figura di garanzia in questo senso. Sta cercando di portare avanti un Governo con due forze politiche molto diverse e che prima del giugno dell’anno scorso non avevano mai collaborato. Cerchiamo di portare a casa dei risultati. Quando mi renderò conto che non arriveranno più i risultati, allora capirò che non ne vale più la pena. Intanto continuiamo questa convivenza che, come tutte le convivenze, è fatta di alti e bassi. Tutto qui. A settembre dobbiamo portare a casa il taglio definitivo di 345 poltrone da parlamentari, una riforma storica: parlamentari che approvano un taglio di loro stessi. Si tratta di una riforma che spaventa molti e questi molti stanno provando a buttarci giù come governo”. Così Luigi Di Maio al Giffoni film festival.

Autonomia, Di Maio: la regionalizzazione della scuola dividerebbe il Paese - I masterclassers domandano ed il ministro Luigi Di Maio risponde. Ed è stato, nella Sala Green della Multimedia Valley, un incontro a tutto campo, senza riserve e senza mediazioni. Scuola, ambiente, stato di salute del Governo, innovazione e tanto altro nelle domande dei ragazzi e nelle risposte del vicepremier. Primo spunto la scuola. Intesa sì come agenzia educativa ma anche come sblocco occupazionale: "In questi giorni – ha dichiarato Luigi Di Maio – c’è stata una discussione molto accesa sulla regionalizzazione della scuola. Se passasse, e non passerà, creeremo una scuola divisa in un Paese diviso. Il blocco della regionalizzazione della scuola, tra l’altro, è il primo passo per portare a casa tanti insegnanti. Va anche aggiunto che al Sud portiamo più insegnanti se portiamo più studenti. Il tempo pieno è uno strumento in questo senso. Il tempo pieno è utile per fare attività extracurriculari e per aiutare i genitori che oggi lavorano tutto il giorno. Al Sud, ecco, c’è troppo poco tempo pieno. In questa direzione bisogna procedere".

M5s, Di Maio: mandato zero per non disperdere esperienza - “Conosco bene come è nata la regola dei due mandati nel Movimento , esiste per evitare che si accumulino soldi e potere. E allora puoi fare due mandati pieni e poi devi cedere il testimone, ma un consigliere comunale di opposizione non gestisce né potere e né si arricchisce. Bloccarlo al secondo mandato significa disperdere un patrimonio di esperienza e di conoscenza. E allora in questi casi la regola dei due mandati non vale, ma per tutto il resto la regola non viene toccata”. Così Luigi Di Maio al Giffoni film festival.

SUD: DI MAIO "2 MILIARDI DI EURO SU FONDO INNOVAZIONE" - Luigi Di Maio a Giffoni. Il vice premier e' stato accolto alla Cittadella del Cinema dal direttore Claudio Gubitosi oltre che dai "giffoners", i ragazzi che ogni anno affollano la cittadina campana capitale del cinema per ragazzi. "E' il sesto anno che vengo qui e vedo come Giffoni cambia e si evolve. Ogni volta vado via carico di questo entusiasmo" ha affermato il vice premier annunciando la nascita del Fondo Nazionale Innovazione, due miliardi di euro per finanziare progetti innovativi, start up innovative, con particolare riferimento alle opportunita' per il Meridione. "Dopo un anno come ministro - ha dichiarato Di MAIO - posso dire che il rapporto con il Giffoni ha arricchito la mia esperienza. L'obiettivo e' di creare lavoro replicando in tutto il Paese gli strumenti, le eccellenze e le possibilita' di crescita che ci sono qui al Festival". "Ogni Regione - ha aggiunto - si deve caratterizzare come polo dell'innovazione. La Campania ha grandi eccellenze nell'agroalimentare e quindi puo' specializzarsi nell'agritech. La Basilicata puo' essere il polo culturetech come si sta gia' sperimentando a Matera".

R.CITTADINANZA: DI MAIO "CENTRI IMPIEGO DEVONO FUNZIONARE MEGLIO" - "Per le imprese dell'innovazione e della creativita' non servono grandi infrastrutture. Serve la banda larga e gliela daremo. Il Sud puo' cosi' diventare il centro dell'innovazione in Italia". Lo ha detto al Giffoni Film Festival il vice premier Luigi Di MAIO. "Oggi - ha osservato - non abbiamo la formazione giusta per coprire quei posti di lavoro di cui c'e' domanda. Per fare sempre di piu' in questa direzione e' necessario che il sistema cambi. I Centri per l'Impiego sono pubblici e devono funzionare a pieno regime. In Campania, ad esempio, abbiamo cinquecento persone dipendenti dai Centri per l'Impiego. Questi sono numeri troppo bassi. Cosa facciamo con i navigator? Mandiamo i rinforzi con 500 nuove unita'. E poi stiamo aggiornando i software. Stiamo creando una nuova banca dati che metta insieme tutte le esigenze di lavoro a livello generale e le incroci con chi cerca lavoro, con le loro competenze". Per il ministro dello Sviluppo economico "oggi serve la formazione continua, ma mentre ti formi hai necessita' di uno strumento di sostegno e questo strumento l'abbiamo individuato nel reddito di cittadinanza. E' un processo lungo, ma sono certo che i risultati non mancheranno".

LAVORO. DI MAIO INCONTRA PRECARI BROS: SCRIVO ALLA REGIONE CAMPANIA/VIDEO "PER CHIEDERE TRASPARENZA MA SOLITA FOLLIA COME NO A NAVIGATOR" - "Tra domani e dopodomani scrivero' alla Regione Campania per chiedere trasparenza", ha detto il vicepremier Luigi Di MAIO incontrando i precari Bros della Campania fuori all'hotel Royal Continental di Napoli dove chiudera' la presentazione del 33esimo rapporto ICE. I lavoratori, una ventina, hanno atteso Di MAIO fuori all'albergo dove si svolge il convegno, accogliendo il vicepremier con applausi. "Ci aiuti ministro. Sulla nostra vertenza - hanno detto al ministro - si sta creando del clientelismo. Solo chi ha santi in paradiso riesce a trovare un lavoro: la Regione si nega, non ci accetta, ci scaglia contro le forze dell'ordine. Non vogliamo fare la guerriglia, siamo cittadini onesti ma loro ci stanno prendendo in giro e non ci danno i diritti che ci spettano". Di MAIO ha quindi ricordato ai lavoratori che la Regione "sta arrivando all'assurdita' di non accettare i 470 navigatori che abbiamo assunto. La solita follia".