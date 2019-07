Di Maio: "A settembre taglio parlamentari. Lega rompe per tenere le poltrone?"

"Ieri sera pensavo a una cosa: ormai troppa gente fa il tifo perché questo governo, sostenuto dal Movimento 5 stelle e dalla Lega, cada. In particolare, nelle ultime settimane, un certo sistema sta provando a mettere ancor più bastoni tra le ruote del solito e, pur conoscendoci da oltre un anno, si sta provando a far salire la tensione all’inverosimile". Così, su Facebook, Luigi Di Maio.



"Ci ho riflettuto e credo di sapere quale sia stato il vero motivo scatenante. Non tutti sanno, visto che pochissima stampa ne parla, che a settembre finalmente ci sarà l’ultimo voto per il taglio del numero dei parlamentari. Si tratta dell’ultimo piccolo passo ed è fatta. È un’occasione storica", aggiunge il capo politico M5s.

"Segnatevelo sul calendario: seconda settimana di settembre. Fra circa 8 settimane, insomma, il taglio dei parlamentari sarà realtà. E oggi parte il countdown, perché alle prossime elezioni tutto il Movimento 5 Stelle vuole andare a votare con 345 poltrone in meno. 345 parlamentari in meno a cui - ribadisce - non vogliamo più regalare né soldi né privilegi".

"Sono 50 anni che aspettiamo questo momento per mandare a lavorare un po’ di quella gente. Il trambusto intorno al governo è legato a questo. Ma ve li immaginate senza poltrona - dice ancora il vicepresidente M5s del Consiglio - mentre si cercano un lavoro come tutte le persone normali? È quindi chiaro che, chi vuole - ribadisce - buttarci giù, è chi vuole restare nella preistoria per tenersi stretto il suo posto a Roma. Ma noi non ci arrendiamo. Taglieremo i parlamentari e cambieremo davvero il Paese. Ormai manca davvero poco. Meno di due mesi!".