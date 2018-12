Governo, Di Maio: "Tria deve restare. Rivedere il contratto? Dopo il 2019"

"Smentisco qualsiasi voceche sta circolando sulla volonta' di far dimettere il ministro Tria. Ho visto che alcuni giornali attribuiscono tale volonta' al M5s, lo smentisco categoricamente. Giovanni Tria sta facendo un grande lavoro. Squadra che vince non si cambia e Tria deve restare al ministero dell'Economia". Lo ha detto il vice premeir Luigi Di Maio a Radio24. . "La trattativa con la Ue la fanno Conte con Juncker e Tria con i suoi omologhi" sottolinea il vicepremier ribadendo di avere "piena fiducia in tutti e due".

Governo: Di Maio, rivedere contratto? Ok, ma dopo il 2019

"Ho sentito Salvini", sull'ipotesi di rivedere il contratto di governo "lui parla del 2021 per la modifica, ne parla riguardo alle condizioni economiche globali, quindi e' tutto condivisibile". Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio a Radio 24. "L'abbiamo scritto in 6 giorni questo contratto, se lo vogliamo migliorare ulteriormente va bene". "Adesso pero' direi concentriamoci sul fare questa legge di bilancio nel 2019". "Poi, dopo il 2019, ci possiamo mettere al lavoro per migliorarlo ancora, ma prima di tutto facciamo le cose buone che ci sono dentro, portare a casa la legge anticorruzione a dicembre poi portare a casa la riforma sulle semplificazioni, c'e' la riforma della procedura penale".

Manovra: Di Maio, procedure agevolate su 5 miliardi investimenti

"Stiamo pensando di sviluppare di piu' gli investimenti, studiando un metodo per i 5 miliardi di investimenti che possano essere spesi velocemente dai sindaci dei Comuni", Lo dice Luigi Di Maio, a Radio 24, precisando che gli investimenti saranno messi a disposizione per "per i dissesti idrogeologici, per le strade, per le opere pubbliche" e che a tal fine verrnno approvate "procedure agevolate che alla fine permetteranno di mettere 5 miliardi per le imprese", come auspicato dal numero uno di Confindustria, Vincenzo Boccia.

M5S: DI MAIO, QUANDO HO VISTO VIDEO MIO PADRE HO PENSATO E' PAPA' DI UN GRILLINO

"Quando ho visto mio padre che chiedeva scusa in video per quanto fatto dieci anni fa, ho detto 'è un padre di un grillino'". Lo dice Luigi Di Maio, a Radio 24, tornando sulla vicenda. "Gli altri padri non hanno chiesto scusa a nessuno, ma hanno chiesto aiuto ai figli per salvare le banche", dice il vicepremier.

Manovra: Di Maio, eviteremo la procedura di infrazione

Il governo portera' a casa le riforme della legge di bilancio, cioe' in primo luogo quota 100 e reddito di cittadinanza, ed "evitera' la procedura di infrazione". Lo ha assicurato il vicepremier Luigi Di Maio in un'intervista a Skytg24.

Manovra: Di Maio, no nuove tasse su auto, miglioreremo norma

"Se qualcuno pensa di far litigare il governo si sbaglia: alla fine prevarra' il buon senso". Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio, intervistato su Radio24 in merito alle misure sul settore auto contenute nella legge di Bilancio. Di Maio ha ribadito di non voler mettere alcuna tassa e si e' detto convinto che dopo il confronto con aziende dell'auto, lavoratori e associazioni dei consumatori si trovera' il modo di "migliorare la norma". Il nostro obiettivo - ha concluso - e' incentivare l'auto elettrica ibrida e a metano".

Manovra: Di Maio, incentivi per assunzioni a tempo indeterminato

"Novita'" nella manovra sul fronte del lavoro. Le ha annunciate il ministro al Lavoro e allo sviluppo economico Luigi Di Maio, intervistato da Radio24. "Stiamo lavorando - ha detto - su un ulteriore incentivo per le imprese che assumono a tempo indeterminato" e per ridurre il costo del lavoro. Di Maio ha precisato di sperare di poter dire qualcosa martedi', nell'incontro previsto con gli imprenditori.

Governo: Di Maio, sentito ieri Grillo, niente di critico nel video

Con Beppe Grillo ci siamo sentiti ieri sera e non c'era niente di critico". Cosi' il vicepremier Luigi Di Maio, risponde ad una domanda sul video del fondatore del M5S. Secondo Di Maio, Grillo voleva far capire che "sta cambiando il mondo" con l'introduzione di nuove tecnologie, grazie a cui nel 2025 il 50% lavori cambiera'. Di Miao ha quindi riferito di non aver parlato con Grillo della manifestazione no Tav. "Ci saranno i rappresentanti del territorio - ha aggiunto - chi vorra' andare andra'". (