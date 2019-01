Governo, Di Stefano (M5s): "Combattiamo il sistema, su di noi fango"

"Il fango dei media e delle opposizioni contro il MoVimento 5 Stelle e' imbarazzante e di basso livello. Ci hanno attaccato sulle trivelle, ma noi le blocchiamo. Ci hanno attaccato su banca Carige, ma noi non facciamo perdere neanche 1 euro ai risparmiatori e abbiamo anche risarcito i truffati dal governo Renzi. Ci dicevano che era impossibile tagliare i vitalizi, ma noi li abbiamo tagliati". Cosi' su Facebook Manlio Di Stefano, sottosegretario M5S agli affari esteri. "Questi - aggiunge - sono fatti concreti. Prossimo passo? Il taglio degli stipendi di tutti i parlamentari dopo anni in cui lo facciamo solo noi spontaneamente. La verita' e' una sola: tutti i giorni ci fanno la guerra, perche' stiamo combattendo un Sistema marcio che per anni ha tutelato gli interessi di pochi intimi. Ma piu' ci attaccano e piu' ci spingono ad andare avanti, sempre e solo pensando agli interessi dei cittadini. Loro - sottolinea - vorrebbero tornare a occuparsi di banche, appalti e potere, facendo favori ad amici e lobby, tutto ai danni dei cittadini. Vi diamo una notizia: non ve lo permetteremo. E con le Europee spazzeremo via anche gli euroburocrati che in questi decenni, con la complicita' dei vecchi governi italiani, hanno fatto danni ai nostri cittadini".