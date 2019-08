Governo, ecco la squadra del Pd. Quattro donne e... Tutti i nomi

Quasi pronta la squadra del Partito Democratico nel nuovo governo guidato da Giuseppe Conte. Secondo quanto Affaritaliani.it ha appreso da fonti qualificate del Nazareno, il segretario Nicola Zingaretti proporrà al Movimento 5 Stelle e al presidente del Consiglio incaricato una rosa composta da quattro donne e che prevede un fortissimo rinnovamento rispetto a chi, nel Pd, aveva ricoperto ruoli di governo negli esecutivi Renzi e Gentiloni. Lia Quartapelle, salvo colpi di scena, verrà chiamata a ricoprire il ruolo di ministro degli Affari europei. Per Marina Sereni è pronta la casella del dicastero della Sanità. Anna Ascani, renzianissima, è in pole position o per i Beni Culturali o per il ministero dell'Istruzione (Scuola ed Educazione). La vicesegretaria del Pd Paola De Micheli dovrebbe ricoprire il ruolo di ministro dello Sviluppo Economico. Lorenzo Guerini, salvo colpi di scena, andrà a guidare il ministero degli Affari regionali che, probabilmente, si chiamerà anche delle Autonomie.



La scelta di Guerini, che è lombardo di Lodi, non è causale ed è un'apertura al dialogo nei confronti dei governatori del Nord sul tema spinoso dell'autonomia regionale. C'è poi il ruolo di vicepremier. Se passerà la linea dell'unico vice presidente del Consiglio, che sarà di area Pd con il M5S che potrebbe ottenere il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con Vincenzo Spadafora, in corsa per i Dem ci sono Dario Franceschini e Andrea Orlando. Al momento vengono dati entrambi al 50% e chi diventerà vicepremier potrebbe anche avere le deleghe al Rapporti con il Parlamento (ma non le Riforme che resteranno ai 5 Stelle). Paolo Gentiloni, presidente del Pd ex premier, quasi certamente verrà indicato come commissario europeo per l'Italia con la richiesta di un portafoglio economico. Per quanto riguarda, infine, i due ministeri di peso, Economia e Interno, in corsa ci sono tecnici graditi al premier Conte con l'ok del Quirinale. Per Via XX Settembre ballottaggio tra Lucrezia Reichlin e l'ex ragioniere dello Stato Daniele Franco. Per il Viminale corsa a due tra Marco Minniti e Franco Gabrielli.