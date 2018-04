Governo: Europa ed estensione Rei, le condizioni del Pd al M5s

Europa, democrazia, lavoro, diritti, famiglie, agenda sociale. Sarebbero questi, stando a quanto riferiscono fonti Pd, alcuni temi irrinunciabili nel caso di un confronto con i Cinque Stelle. Il solco da cui partire e' quello delle 100 proposte per l'Italia e del programma elettorale del Partito Democratico. Certamente sarebbe necessaria una chiara scelta di campo europeista, per confermare l'Italia nel gruppo di testa dei paesi che vogliono una svolta politica e sociale di Bruxelles.

Poi un atto d'impegno per rafforzare la democrazia rappresentativa, dando piena attuazione prima di tutto all'articolo 49 della Costituzione. L'agenda economica e sociale rappresenta l'altro asse del possibile confronto: assegno universale per le famiglie con figli ed estensione del Reddito di Inclusione voluto dai governi Pd sono i primi passi possibili, insieme al taglio permanente del costo del lavoro a tempo indeterminato per dare piu' soldi in busta paga ai lavoratori e abbattere i costi per le imprese. Infine, la necessita' di mettere al centro i temi ambientali, a cominciare dalla decarbonizzazione dell'economia entro il 2025.

Intanto, al termine di 72 ore convulse, segnate da sospetti e polemiche interne, su una cosa almeno Matteo Renzi e Maurizio Martina si sono trovati d'accordo: la data della direzione che decidera' se sedersi al tavolo delle trattative con il Movimento 5 Stelle. Fonti parlamentari riferiscono che i due si sono sentiti questa mattina per concordare la data del 3 maggio alle 15, a 24 ore dall'assemblea dei senatori convocata dal capogruppo a Palazzo Madama, l'ultra renziano Andrea Marcucci.