Governo, Fassina s'offre: "La sinistra di popolo si allei col M5s"

FASSINA: LA SINISTRA DI POPOLO SI ALLEI CON IL M5S

"La scelta di Salvini di andare a elezioni immediate implica il rilancio dell'agenda storica della Lega Nord: sostanziale secessione della Padania attraverso l'Autonomia differenziata, in un quadro neoliberista autoritario di allineamento negoziato all'Ue. In un governo con il M5S, Salvini non poteva farlo perche' le basi sociali del M5S verrebbero ulteriormente colpite". Lo scrive, su Il Fatto, Stefano Fassina, deputato LeU e promotore di Patria e Costituzione.

"Chi viene da sinistra e intende ricostruire una forza di popolo deve impegnarsi in una controffensiva insieme al M5S, a partire dal Sud. Perche', nonostante l'inevitabile sconfitta nella prova di governo e le posture regressive sul terreno della democrazia costituzionale, il M5S, a differenza del Pd, e' insediato tra le fasce sociali piu' in difficolta' e, tra errori e disarmanti carenze, ha provato a dare risposte 'giuste' e a resistere. Ma il M5S intende aprirsi?", conclude Fassina.