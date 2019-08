Governo, fenomeno 'Mattarella Rocks': spopolano t-shirt dedicate al presidente

GOVERNO: FENOMENO MATTARELLA ROCKS, BOOM LE T-SHIRT DEDICATE AL PRESIDENTE

Loro si schermiscono: "Siamo tutti orgogliosi, non ce lo aspettavamo". Ma il successo delle t-shirt 'Mattarella Rocks' è più che meritato. Sui social, e più in generale sui web, impazzano da mesi e con la crisi di governo stanno andando a ruba. Si tratta delle magliette di cotone con il nome del Capo dello Stello riprodotto con la grafia dei Metallica. "L'idea è nata per caso il primo gennaio 2019, dopo il discorso di fine anno del presidente Mattarella - racconta all'Adnkronos Michele De Paola, fotografo freelance -. Discorso in cui aveva sottolineato, tra le varie cose, il bisogno di una gestione più umana dell'immigrazione". "Quel pomeriggio - spiega- abbiamo visto che sui social girava un'immagine con la scritta 'Mattarella' realizzata con il lettering dei Metallica e così, per scherzare, parlando via chat, ci siamo detti 'Perché non ci facciamo una maglietta e diamo il ricavato alle Ong?".

MATTARELLA SUPER STAR, NON SOLO T-SHIRT: TAZZE, GADGET, COVER PER SMARTPHONE

Tre amici e un'idea. Quanto basta per creare un fenomeno. E così è stato. I tre, De Paola (40 anni, milanese), uno studente universitario di Napoli e un'informatica di Bologna si lanciano nel progetto. "Dopo le prime vendite abbiamo mandato una mail ai 10-15 clienti che avevano l'avevamo acquistata - spiega De Paola - proponendo una sorta di questionario con l'elenco delle Ong che al momento operavano e chiedendo quale preferissero per devolvere il ricavato. Hanno scelto la Sea Watch". La linea non include solo magliette ma anche tazze, gadget e cover per smartphone. Tutti oggetti in vendita su Teespring, un portale che permette di devolvere parte del ricavato alle associazioni benefiche. "Finora siamo riusciti a donare circa 6.200 euro alla Sea Watch e tra magliette e gadget abbiamo venuto in totale 1.500 pezzi" afferma il fotografo. Tutto è nato con il passaparola e poi i social hanno fatto il resto. Grazie anche alla conduttrice Andrea Delogu, che in primavera ha postato uno scatto con indosso la mitica t-shirt. "La sua è stata una spinta incredibile - confessa De Paola - non sapevamo nulla. Lei l'ha indossata ripetutamente, dandoci una grandissima mano. E' così che abbiamo registrato i primi picchi di vendita". Picchi che si sono ripresentati nelle ultime settimane, con la crisi di governo. "Solo ieri ne abbiamo venute 100 - racconta soddisfatto il fotografo -. Ultimamente le vendite stavano un po' scemando ma questa crisi e questa affezione per il Presidente ci hanno aiutato molto".

Tra i fan della t-shirt c'è anche Geppi Cucciari, che su Instagram ha postato una foto al mare con la versione canottiera. De Paola non fa pronostici ma al momento sembra che non ci siano nuovi progetti all'orizzonte. "Fino a 15 giorni fa stavamo pensando a qualcosa - ammette - ora siamo fermi anche perché anche la gestione del progetto, continuando a lavorare, richiede del tempo". Dal Colle, per ora, non è arrivato alcun commento, "però sui social abbiamo avuto pochissimi messaggi negativi e di questi tempi è già qualcosa" precisa De Paola, che non nasconde la soddisfazione: "Siamo tutti e tre molto orgogliosi di questo success. E' partito come uno dei tanti 'giochini' tra amici e poi è diventato qualcosa di davvero grande e importante. Siamo davvero soddisfatti" conclude.