Governo, fiducia alla Camera sull'Anticorruzione e al Senato sul Dl Fisco

"La proposta recepisce integralmente il testo" del ddl anticorruzione licenziato dalla "commissione Giustizia, pertanto l'emendamento e' ammissibile". Lo ha annunciato in Aula la presidente del Senato, Elisabetta Casellati. Ha quindi preso la parola il ministro per i rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, per porre la questione di fiducia, preannunciata poco prima. L'Aula del Senato ha iniziato la discussione generale sul ddl Anticorruzione che si concludera' stasera. La Conferenza dei capigruppo di palazzo Madama ha stabilito anche che le dichiarazioni di voto inizieranno domani alle ore 9,30. La chiama iniziera' orientativamente alle 10,45.

Dl fisco: governo pone fiducia in Aula Camera - Il governo ha posto nell'Aula della Camera la questione di fiducia sul decreto fiscale collegato alla manovra gia' approvato dal Senato e non modificato a Montecitorio. Lo ha annunciato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro. La presidente di turno ha subito convocato la Conferenza dei capigruppo per il timing delle votazioni.