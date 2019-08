Governo, Pd: ok Conte, problema squadra. Da Di Maio troppe ambizioni personali

Governo: fonti Dem, il punto non e' Conte ma la squadra

Sarebbe incagliata sul nodo dei vicepremier e dei ministeri piu' pesanti, la trattativa tra M5S e Pd per la formazione del nuovo governo. Secondo fonti parlamentari Dem riportate dall'Ansa, non ci sarebbero veti sulla premiership di Giuseppe Conte ma prima vanno sciolti altri nodi. In particolare, spiegano le stesse fonti, considerato Conte come esponente M5S, i Dem dovrebbero avere l'unico vicepremier. Inoltre, per dare un segno di svolta sulla politica economica, la delegazione Pd avrebbe chiesto tutti i ministeri economici.

Pd dice no a Di Maio vice e ministro Interno, chiede Economia

Al momento la delegazione pentastellata avrebbe detto no, invocando per Luigi Di Maio il ruolo di vicepremier e un ministero di peso, come gli Interni. Ma uno dei nodi e' proprio il Viminale, che il Pd avrebbe chiesto per un suo esponente (o al piu' una figura terza). Ad ora la trattativa e' bloccata e i Cinque stelle hanno annullato il vertice in programma alle 11. Ma non si esclude che domani nelle consultazioni i due partiti possano dare l'indicazione di Conte premier per poi lasciare a lui verificare, in tempi rapidi, se ci sono le condizioni per formare il governo. Se tutto saltera', c'e' gia' chi ipotizza come data utile per il voto il 10 novembre.

Crisi: fonti Pd, Di Maio avanti a colpi ultimatum per avere Viminale

Fonti Pd, accordo rischia per ambizione Di Maio

Crisi: fonti dem, telefonata da Chigi annulla incontro con Pd

Fonti dem confermano che l'incontro delle 11 tra Zingaretti, Orlando, Conte e Di Maio è stato annullato con una telefonata da palazzo Chigi.

Crisi: riunione direzione Pd slitta a domani mattina

La riunione della direzione del Partito Democratico, prevista per oggi alle 18, è stata spostata a domani, alle ore 10. E' quanto si apprende da fonti Pd.

GOVERNO: MARCUCCI A DI MAIO, 'EVITARE AUMENTO IVA VALE PIU' DI AMBIZIONI'

"Facciamo tutti un passo indietro. Di Maio non si assuma una responsabilità così pesante. Le sue ambizioni personali rischiano di far saltare un accordo per dare al Paese un governo nuovo. Disinescare le clausole dell'Iva vale molto di più che salvare un incarico ministeriale''. Lo afferma il presidente dei senatori Pd, Andrea Marcucci.

GOVERNO, ALLE 16 CABINA REGIA PD SU CRISI

"Oggi al Nazareno alle ore 16 si riunisce la cabina di regia del Pd per assumere le decisioni conseguenti sulla crisi di governo, anche a seguito della cancellazione, da parte della presidenza del Consiglio, dell'incontro previsto questa mattina a Palazzo Chigi con la delegazione M5Ss". Così, in una nota, l'ufficio stampa Pd.