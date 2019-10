Governo, fonti M5s: malelingue contro Di Maio-Conte, ci temono

“Da tempo sono diverse le malelingue che provengono da alcuni partiti che fanno di tutto per provare a dividere, sui giornali, Di Maio e Conte. Una cosa è certa: non ci riusciranno. I loro sono solo sterili tentativi di chi ha timore di finire nell’oblio”. Lo precisano fonti M5S replicando ai retroscena pubblicati su alcuni giornali, relativi a una "fantasiosa irritazione" di Conte nei confronti di Di Maio, già smentiti anche da Palazzo Chigi.



Manovra: fonti Chigi, nessuna irritazione Conte verso Di Maio su evasione

In merito alle ricostruzioni pubblicate da alcuni quotidiani su una presunta irritazione del premier Conte nei confronti di Luigi Di Maio sul tema dell’evasione si precisa che tali ricostruzioni sono prive di ogni fondamento. In particolare i virgolettati attribuiti al Presidente del Consiglio “sui contanti Di Maio è troppo timido, non ci sta aiutando abbastanza” non sono mai stati pronunciati. Lo precisano fonti di Palazzo Chigi.