Governo, (forse) stavolta ci siamo. M5S: ok al dialogo sul programma

Crisi, si tratta sul ruolo Di Maio. Fonti: Continua a voler fare vicepremier - Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, dopo la precisazione arrivata da fonti di palazzo Chigi sulla mancata richiesta del Viminale da parte di Luigi Di Maio, la trattativa sarebbe ancora in corso sul ruolo del capo politico M5S. Di Maio, infatti, insisterebbe nella richiesta di rimanere vicepremier. Per il Pd, invece, Giuseppe Conte non sarebbe più una figura terza come era con la Lega ma un rappresentante del Movimento. Per questo i Dem insistono su un vice unico designato dal Nazareno.



M5S: bene chiarezza Chigi, ok a dialogo su programma - "Bene la chiarezza fatta dalla presidenza del Consiglio circa le false indiscrezioni trapelate nelle ultime ore. Al contempo, accogliamo positivamente le parole di apertura di alcuni autorevoli esponenti del Partito Democratico sul ruolo del presidente Giuseppe Conte. Sì a un dialogo sul programma e sui temi. Il M5S vuole innanzitutto parlare di soluzioni per il Paese, in una fase che consideriamo delicatissima a seguito dell'apertura di una crisi che ci vede estranei a ogni responsabilità". Così in una nota il M5S.

GOVERNO, TERMINATA RIUNIONE M5S: DIALOGO CON PD RIMANE APERTO - E' terminato a Montecitorio l'incontro tra il capo politico del M5s Luigi Di Maio e i capigruppo del Movimento di Camera e Senato e nelle commissioni. Durante la riunione sono stati affrontati i temi relativi a un programma di un prossimo Governo, viene spiegato, mentre il dialogo con il Pd rimane aperto.



Crisi, fonti Chigi: in presenza Conte mai chiesto Viminale per Di Maio - "In presenza del presidente Giuseppe Conte, non è mai stata avanzata la richiesta del Viminale per Luigi Di Maio, né dal Movimento 5 Stelle né da Di Maio stesso". E' quanto fanno trapelare fonti della presidenza del Consiglio.



GOVERNO. MARCUCCI (PD): PASSI IN AVANTI, LA TRATTATIVA SI È RIAPERTA - "Mi sembra che qualche passo in avanti sia stato fatto. Se si e' riaperto il dialogo? Direi di si'. La trattativa si e' riaperta? Mi sembra di si'". Lo ha detto il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci, arrivando al Nazareno per la cabina di regia dem sulla trattativa con il M5S.



M5S, arriva la 'bomba di Bugani: "Voto su Rousseau fondamentale" - Massimo Bugani, esponente di primo piano del Movimento cinque stelle e membro del direttivo dell'associazione Rousseau, intercettato dalle telecamere de La7 non ha voluto commentare la trattativa Pd-M5s in corso, ma ha precisato: "Il voto su Rousseau per me e' fondamentale. I tempi sono stretti, ma indipendentemente da questa trattativa, ci tengo a sottolineare che il Movimento cinque stelle sono gli iscritti e su questo, che e' un momento delicato, si dovranno esprimere gli iscritti e sono sicuro che si esprimeranno". Bugani ha poi ribadito: "Per me l'ultima e la prima parola spetterebbe a loro".