"Governo forte o è meglio il voto". Zingaretti frena l'entusiamo renziano

"Come abbiamo sempre detto : attendiamo le dichiarazioni di Conte e l'apertura della crisi. A quel punto alla Direzione del 21 riaffermeremo una posizione chiara: o nel corso delle consultazioni si verificano le condizioni per un governo forte e di rinnovamento anche nei contenuti o e' meglio il voto." Lo dichiara in una nota il Segretario del Pd Nicola Zingaretti.

GOVERNO, BOCCIA: VOTARE PER FAR CHIAREZZA. PD ZINGARETTI DIVERSO DA PD RENZI - È meglio andare ad elezioni per far chiarezza. Quando si è chiari non si ha mai paura del voto. Oggi o si sta con il lavoro, l'equità e la giustizia sociale o si sta con le destre per i dazi, i fili spinati e contro l'Europa. Non c'è una via di mezzo e chi la cerca comprando tempo attraverso la gestione del potere commette un grave errore politico. Dopo tutto quello che è successo in questi 15 mesi tra Lega e M5s diventa necessario il voto per capire chi vuole rappresentare cosa. Il Pd di Zingaretti è un altro Pd rispetto al Pd del 2018. E oggi ci sono, in un mondo diverso, le stesse possibilità che ci furono nel 1996 quando tutti davano per vincente Berlusconi ma vinse a sorpresa l'ulivo di Prodi". Così Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile economia e società digitale del Partito Democratico, in un'intervista a Repubblica. Boccia a inizio legislatura era tra coloro che spingevano per un dialogo con il M5s: "Certo", aggiunge. "continuo a pensare che sia stato un grave errore politico di Renzi e Di Maio protagonisti della rottura del 2018 senza nemmeno un confronto". "Avevamo e abbiamo sensibilità sociali comuni, attenzione alla sostenibilità ambientale, così come l'interesse politico a unire sud e nord del paese oltre a un'idea di Europa certamente diversa dalla Lega di Salvini. Questi sono punti su cui si può costruire un dialogo dopo il voto se non c'è una maggioranza e lo ribadisco oggi per domani, ma non dopo un governo di destra come quello Lega-M5s esaltato per 14 mesi e poi scaricato dagli stessi protagonisti", conclude.

Governo, Pollastrini (Pd): primo dovere battere questa destra - "L'immagine che mi viene in mente per questa crisi d'agosto è quella di diversi 'omini' (non paia offensivo) coinvolti in una mischia infinita. Ciascuno impegnato a sembrare il più forte. Uno di questi però, è ora il più acciaccato. E' il capo della Lega, il ministro 'la pacchia è finita', della 'zingaraccia' e di altre pagine buie di questi mesi. Per me lui rimane il vero avversario. Lo giudicavo tale anche quando altri giuravano che in quel governo erano tutti uguali". Così la deputata democratica, Barbara Pollastrini, interviene in merito alla crisi di governo. "Domani - aggiunge - il premier riferirà al Senato. Immagino che si rechi al Quirinale a rassegnare le dimissioni, sue e dell'esecutivo, nelle mani del presidente Mattarella. Da quel momento la crisi sarà reale e spetterà al capo dello Stato assumere le prerogative che gli spettano. Sono d'accordo con Zingaretti: non temiamo le urne e siamo pronti alla sfida. Ma con serietà valuteremo gli scenari che potranno aprirsi. Il primo dovere è battere questa destra oscurantista, dal linguaggio violento, nemica delle donne e della dignità. Questo per me vuol dire o il voto o, se ci sarà un nuovo governo, che sia sorretto da una maggioranza in grado di produrre una svolta rispetto alle politiche dell'ultimo anno e rispetto ad alcune riforme sostenute in passato anche da noi e non apprezzate dai cittadini. Insomma, non credo che ciò sia possibile con appoggi dalle fila di Forza Italia o da qualche transfuga. Il tema non è un semplice ribaltone, ma l'avvio di un cambiamento possibile", conclude.