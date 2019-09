Governo, Fraccaro: "Dureremo tutta la legislatura"

"Il nostro obiettivo e' dare ai cittadini quel rinnovamento che hanno chiesto il 4 marzo 2018, premiando il M5s con oltre il 32% dei consensi. Vogliamo portare a compimento il percorso fino al termine della legislatura". Lo afferma il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, in una intervista al 'Corsera'. "Dureremo quattro anni - assicura - ma si parli piu' di temi e meno di poltrone".

Alla domanda se dovra' dividere le deleghe di palazzo Chigi con un altro sottosegretario, ad esempio l'attuale segretario generale Chieppa, Fraccaro risponde: "Non e' un discorso all'ordine del giorno. Sono gia' al lavoro per svolgere al meglio il mio incarico". Per Fraccaro "il primo atto forte di questa maggioranza" sara' il taglo'io dei parlamentari. "Siamo a un passo da una riforma epocale, che fare risparmiare 500 milioni di euro a legislatura".