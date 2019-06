Governo, Fraccaro: "Salvini pensi al Viminale, non ai sindacati"

"Dobbiamo portare avanti gli impegni assunti. Penso al taglio di 345 parlamentari, ormai al giro di boa: non si era mai arrivati cosi' vicini ad approvare una riforma tanto consistente. Se qualcuno vuol far cadere il Governo e' evidente che non vuole il taglio dei parlamentari. Mi auguro non sia cosi'". Lo afferma il ministro M5s per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, intervistato dal 'Corriere della sera'.

"A breve - dice ancora Fraccaro - avremo riscontri circa la procedura di infrazione. Siamo convinti di poterla evitare, una decisione diversa sarebbe meramente politica. Proprio per questo dobbiamo andare avanti con le riforme, come appunto il taglio dei parlamentari. Dal nostro governo i cittadini si aspettano il cambiamento e l'avranno".

Il ministro pentastellato non ha gradito la convocazione di sindacati e imprese al Viminale da parte del leader leghista Matteo Salvini: "Salvini pensi alla gestione dei rimpatri, ora che la campagna elettorale e' finita si concentri sul Viminale", avverte Fraccaro.