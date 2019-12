Governo, Fraccaro: "Servono tre anni. Di Maio non in discussione. Sul Mes..."

GOVERNO: FRACCARO, 'ABBIAMO BISOGNO DI ALMENO 3 ANNI'

"Nel Governo ci sono persone che hanno voglia di dare un progetto di futuro al Paese, ma per farlo abbiamo bisogno di almeno 3 anni. Non si improvvisano le cose in pochi mesi". Il sottosegretario alla presidenze del Consiglio Riccardo Fraccaro, prima dell'apertura degli Stati Generali dello Spazio, della sicurezza e della difesa, in corso a Napoli, allontana così l'idea di una crisi nell'Esecutivo. "Abbiamo ereditato dei dossier che abbiamo iniziato con un altro governo e un altro partner - aggiunge - Siamo sulla buona strada per chiuderli, non è semplice offrire al paese un'alternativa seria".

Rispetto all'ipotesi che a gennaio prossimo gli accordi d governo vengano riscritti in un contratto, Fraccaro non condivide la sicurezza di tanti. "Non so se si parlerà di contratto - dice - non mi interessa la formula, ma stiamo lavorando perché c'è un piano industriale da fare in questo paese che mancava da tempo". Proprio per le vertenze industriali, come per Whirpool a Napoli, per Fraccaro la sfida è "commerciale. Oggi viviamo in un mondo in cui gli stati moderni hanno meno strumenti per tutelarsi, meno sovranità rispetto ad un tempo".

Mes, Fraccaro: "Facciamo quello che dice il Parlamento"

E per l'esponente pentastellato l'unico modo per fronteggiare queste situazioni "è fare squadra, è fare sinergia. Governo e forze politiche, e finanza nazionale devono fare squadra". Sempre a margine degli Stati Generali dello Spazio, Fraccaro difende anche l'operato del governo rispetto al Mes. "Facciamo quello che ci ha chiesto il Parlamento - spiega - Dobbiamo valutare il Mes con gli altri punti all'ordine del giorno, quindi con l'unione bancaria e con il sistema di garanzia dei depositi, non è possibile valutarle singolarmente, e questo ce l'ha chiesto il Parlamento. Solo con una visione di insieme, di pacchetto, potremo valutare se è un bene o un male per il nostro paese".

M5S: FRACCARO, 'LEADERSHIP DI MAIO NON E' IN DISCUSSIONE'

"La leadership di Di Maio è in discussione? No, credo proprio di no". Lo ha detto Riccardo Fraccaro, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, rispondendo alle domande dei cronisti a Napoli, dove è intervenuto agli Stati generali dello spazio, sicurezza e difesa.