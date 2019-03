Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, a quanto si apprende, e' stato ricevuto oggi all'Ambasciata americana dall'ambasciatore Usa in Italia Lewis Eisenberg. L'incontro, che arriva a poche settimane dalla visita di Giorgetti negli Stati Uniti, è servito per tranquillizzare l'Amministrazione Trump in vista dell'accordo che il governo italiano sta per fimare con la Cina, la cosiddetta Via della Seta.