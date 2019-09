Governo, giurano anche sottosegretari e viceministri. L'esecutivo è completo

"Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare la funzione nell'interesse esclusivo della nazione". Con questa formula, letta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, i sottosegretari e viceministri del governo hanno prestato giuramento nelle mani del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. I sottosegretari sono chiamati, uno alla volta a firmare il verbale di giuramento. Con questo atto si completa la formazione del governo. La cerimonia si è svolta nella Sala dei Galeoni di Palazzo Chigi.

"Prendo la parola per ringraziarvi della disponibilità data e per darvi il benvenuto nella squadra di governo. Abbiamo una grande responsabilità nel ricevere un incarico di ufficio pubblico che dobbiamo portare avanti con disciplina e onore come impone la Costituzione. Ma al di la della stella polare che è la nostra Carta Costituzionale ci metteremo tanto cuore, passione e impegno". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, prendendo al parola nel corso della cerimonia di giuramento dei sottosegretari a Palazzo Chigi.