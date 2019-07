Governo, Il Foglio intervista Di Maio. Ma è Marco (Pd), non Luigi...L'equivoco

Su Il Foglio compare un'intervista a Di Maio intitolata "Parla Di Maio". Il sommario recita "prima intervista al Foglio". "Sulla Russia se ne vedono delle belle". E poi: "Profonde divisioni nel governo". L'intervista appare come un vero e proprio 'scoop' del Foglio, tanto che Di Maio viene descritto come il Di Maio capo politico del pentastellati e dunque egli si presenta con "l'abito blu, senza cravatta, il cellulare in mano per leggere i messaggi Whatsapp o qualche tweet".

Non solo, Di Maio "si siede su una delle poltroncine della galleria dei presidenti di Montecitorio". La scena e le parole sono proprio quelle perfette per il vicepremier. Il Di Maio in versione 'fogliante' va avanti, racconta la sua bombastica versione sul caso Russia, le divisioni con la Lega, la crisi di governo su Salvini che è "una persona superficiale con scarse competenze".

Il caso politico del giorno è impaginato. C'è solo un problema: il Di Maio che è Di Maio non è Luigi bensì Marco Di Maio del Pd. Il Foglio lo rivela all'ultima riga dell'intervista con questa domanda: ma non è incredibile che Salvini la settimana scorsa l'abbia scambiata per il Di Maio del M5s? Risposta: "Si vede che lo considerava verosimile" dice il Marco di Maio del Pd.

'Chapeau' al Foglio: ottima prova di 'fiction' di giornalismo politico. Ci siamo cascati.