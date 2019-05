Governo in crisi? Giovanni Toti: "Stabilizzare i conti, elezioni nel 2020"

"Credo che i conti pubblici vadano messi in sicurezza". Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, con un piede e mezzo ormai fuori da Forza Italia, boccia l'ipotesi di elezioni politiche subito l'estate in caso di caduta dell'esecutivo guidato da Giuseppe Conte. "E' difficile che si voti ad agosto - afferma il Governatore ligure ad Affaritaliani.it - e l'ultima volta, facendo un banale conto, ci abbiamo messo quasi cento giorni per fare un governo. Quindi, se si votasse a ottobre e si sommano cento giorni di post-elezioni rischieremmo l'esercizio provvisiorio del Paese, che, con lo spread di queste settimane, non mi sembra proprio salutare per il nostro bilancio". Toti ha le idee chiare e afferma: "Se le elezioni politiche anticipate ci saranno davvero, penso proprio che si terranno l'anno prossimo solo dopo aver stabilizzato i conti pubblici. E poi vedremo chi li stabilizzerà o meno".

Un governo di Centrodestra magari a guida Salvini se cade Conte? "Non ci sono i numeri per un governo di Centrodestra in questa legislatura, se ci fossero ci sarebbe già". E allora rimangono solo le larghe intese per mettere in sicurezza i conti pubblici... "Non lo so che governo faranno - afferma Toti -, io non ho gruppi parlamentari. Chiunque vada in Parlamento a sterilizzare le clausole di salvaguardia avrà i voti dei parlamentari", conclude il presidente della Liguria.