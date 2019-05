Governo in crisi? Il Pd compatto: ci sono le urne. Sala (e non solo) in campo

Il Partito Democratico, arichiviato il discreto risultato delle Europee di domenica scorsa, assiste da spettatore interessato a quanto sta accadendo nella maggioranza e soprattutto guarda al travaglio in corso nel Movimento 5 Stelle preparandosi alla sempre più probabile crisi e caduta dell'esecutivo Conte. Secondo quanto Affaritaliani.it ha appreso da diverse fonti dem, rappresentanti delle tre principali anime che si sono confrontate alle ultime primarie (Zingaretti, Martina, Giachetti) in caso di dimissioni del presidente del Consiglio e di rottura dell'alleanza 5 Stelle-Lega "ci sono solo le elezioni subito dopo l'estate".



Non si tratta della possibilità al momento più probabile ma di una certezza. "In questa legislatura non è ipotizzabile alcuna collaborazione con il M5S. Lo abbiamo ripetuto, a partire dal segretario per mesi, e certo non possiamo tornare indietro, pena un crollo al 15 se non al 12% relagalando la maggioranza assoluta a Salvini", afferma un deputato dem molto vicino al Governatore del Lazio. Che aggiunge: "Di Maio e tutto il suo partito hanno avallato il Decreto Sicurezza, la legittima difesa, la chiusura dei porti... Come possiamo governare ora con loro? Sarebbe un suicidio politico, assolutamente la strada non è percorribile".



E se il premier fosse una figura gradita alla sinistra come il presidente della Camera Roberto Fico? "Non se ne parla. Nulla contro Fico, ma con quale maggioranza? Sulla carta avremmo solo due senatori in più, ma certamente ci sarebbe defezioni da parte della componente di destra dei 5 Stelle e anche tra i renziani doc. Impossibile anche se entrassero i pochi parlamentari di LeU (ipotesi comunque tutta da verificare), spiega un altro deputato dell'area Martina. I renziani, quelli che si sono riconosciuti nella candidatura a segretario di Giachetti, sono ancora più categorici: "Mai la stampella di Casaleggio e Grillo! Mai, mai mai", scandisce un senatore vicino all'ex premier ed ex leader dem.



Non solo, "con la lettera dell'Unione europea in arrivo e la situazione dei conti pubblici rischieremmo di intestarci una Legge di Bilancio lacrime e sangue facendo da partner minore di un partito che ha dimezzato i voti tre giorni fa. Un suicidio politico", ragiona un parlamentare dem del Nord anche lui molto vicino a Zingaretti. E l'ipotesi del governissimo tutti dentro per fare 'salvare' l'Italia in caso di balzo dello spread? "Sarebbe una soluzione alla Mario Monti. Ci abbiamo già provato nel 2011 e sappiamo come è andata. Anche questa non è una strada percorribile - spiega la fonte dem di Palazzo Madama -, anche perché sicuramente la Lega e Fratelli d'Italia si chiamerebbero fuori facendo così opposizione dura cavalcando la pancia del popolo. Ennesimo regalo a Salvini e Meloni".



Un altro dem di Montecitorio sottolinea che "i mercati non vogliono soluzione pasticciate come dimostra il caso della Spagna che ha votato due volte nello stesso anno senza alcun terremoto finanziario". E' evidente che arrivati a questo punto, con una leggera ripresa nelle urne certificata dal voto europeo, i dem non vogliono regalare i loro voti in Parlamento né al M5S ma nemmeno per una riedizione delle larghe intese. "E comunque Mattarella non è Napolitano. Se cade Conte e vede che non ci sono alternativa manda il Paese alle elezioni il prima possibile affinché il nuovo governo possa scrivere in tempo la manovra economica", sottolineano fonti dem della Camera.



Elezioni a settembre, dunque. Ma chi sarà il candidato premier del Pd e della coalizione di Centrosinistra che nascerebbe attorno ai dem? "Quella di Giuseppe Sala è certamente un'ipotesi plausibile. A Milano ha fatto molto bene, è l'uomo del successo internazionale dell'Expo e soprattutto ha battuto nettamente la Lega e Salvini domenica scorsa", spiega una fonte dem vicina a Zingaretti. Che però sottolinea anche che "è molto presto per parlarne. Sala è certamente nella cerchia ristretta dei possibili candidati a Palazzo Chigi in caso di elezioni anticipate, ma affermare oggi che la scelta cadrà su di lui sarebbe un errore".



Un altro senatore dem frena e spiega che "un conto è Milano e un conto è il resto del Paese. Occorre fare una valutazione seria e non innamorarsi della prima ipotesi solo perché guardiamo ai numeri delle Europee. Come prenderebbero questa candidatura al Centro-Sud?", si chiede. Insomma, l'ipotesi Sala è in campo, forte e autorevole. Ma al momento non è certo l'unica. E le fonti del Pd concordano nell'affermare che ci sono almeno altri tre nomi in corsa: il primo è quello dello stesso Governatore del Lazio e segretario (anche se al momento è quella meno probabile), l'atra è quella di Carlo Calenda (in caso di alleanza verso il centro con +Europa e Verdi Europei) e poi c'è sempre la carta dell'ex premier Paolo Gentiloni che potrebbe "mettere tutti d'accordo e tenere insieme le varie anime del partito".



Il Pd vede (e spera) nella caduta di Conte e del governo M5S-Lega e dietro le quinte già si interroga su come presentarsi alle elezioni politiche. Nell'ordine, la classifica dei candidati premier vede in testa Sala, seguito a pochissima distanza da Gentiloni, terzo Calendo e poi l'ipotesi Zingaretti.