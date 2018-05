Governo, intesa in corso: vertice Di Maio-Salvini. Toti apre al passo di lato

Il count down del Quirinale continua a scorrere, tutto e' pronto per affidare l'incarico gia' questa sera a un premier che guidi un governo neutro e di servizio; ma altrettanto si e' pronti a fermare le macchine se dai partiti giungesse un segnale, concreto e affidabile, che si e' raggiunta una intesa anche se in extremis.

E un primo segnale giunge da Montecitorio dove il leader del M5s, Luigi Di Maio , e quello della Lega, Matteo Salvini, si sono incontrati stamattina: i due hanno informato la Presidenza della Repubblica che e' in corso un confronto per pervenire a un possibile accordo di governo e che per sviluppare questo confronto hanno bisogno di 24 ore. Dunque l'intesa si fa più concreta.

Poco dopo le otto, Matteo Salvini era andato in radio a dire che "provera' fino all'ultimo" a dar vita a un governo. Il segretario leghista si era mostrato fiducioso malgrado il 'niet' di Silvio Berlusconi arrivato ieri sera. Ma, in ambienti leghisti e 5 stelle, si fa notare che nella nota del Cavaliere si smentisce sì l'ipotesi di un "appoggio esterno di FI ad un governo guidato da M5s e Lega" ma non si esclude quindi la possibilita' di una "astensione" degli azzurri per fare nascere questo governo. Che sarebbe l'ipotesi cui si sta lavorando.

Ne ha parlato esplicitamente il governatore ligure, il forzista Giovanni Toti, che ha ipotizzato una possibile "astensione benevola". E Luigi Di Maio non ha attaccato a testa bassa Berlusconi, assicurando che non ci sono veti ma c'e' la volonta' di governare solo con la Lega.

Insomma, nelle prossime ore proseguiranno i contatti, per vedere se e' possibile dare un governo politico al Paese, ma il tempo supplementare sta per scadere, siamo quasi ai calci di rigore.