Governo, Italia in Comune: "Sì a dialogo con chi è alternativo al populismo"

"La prima esperienza populista al governo è letteralmente fallita. È un fatto che il Governo del cambiamento in un anno ha portato la stagnazione dell'economia, il Pil senza crescita e non si prende la responsabilità della manovra finanziaria". Così in una nota Federico Pizzarotti e Alessio Pascucci, presidente e coordinatore nazionale di Italia in Comune."

La protervia di Salvini, poi, che vorrebbe il Parlamento aperto quando più gli aggrada è la rappresentazione di ciò con cui abbiamo a che fare. Ora serve responsabilità e una forza politica che sia in grado di sbattere il populismo nella sua dimensione reale: l'insignificanza demagogica", osservano Pizzarotti e Pascucci.

"Riprendiamo in mano i temi fondamentali per gli italiani e il Paese: sviluppo sostenibile e difesa dell'ambiente, istruzione, lavoro e un piano nazionale per gli investimenti che faccia ripartire l'Italia. Italia in Comune è pronta a dialogare con chi vuole costruire un'alternativa seria e competente al populismo che sta gettando l'Italia in una pericolosa crisi politica ed economica", conclude la nota.