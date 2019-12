Governo, Italia Viva incontra Conte: "Preoccupati, ma no a passi indietro"

"Noi abbiamo rappresentato la nostra preoccupazione che nasce dalla fibrillazione M5s-Pd ma noi siamo ottimisti, dobbiamo fare uno sforzo maggiore" e "non si possono fare passi indietro". Lo ha detto il vicepresidente della Camera e componente di Italia Viva Ettore Rosato al termine dell'incontro con il premier Giuseppe Conte. A Conte "abbiamo rappresentato la nostra preoccupazione per la situazione politica ma anche la nostra determinazione ad andare avanti" premette l'esponente di Italia Viva che ha incontrato il premier assieme ad una delegazione del partito. Rosato ha evidenziato come il rilancio dell'azione del governo "comincia da una buona legge di Bilancio" su cui occorre, a giudizio di Iv, fare uno sforzo aggiuntivo "per togliere pezzi di aumento della tassazione". Poi "abbiamo rappresentato un'opportunita' di lavoro per i prossimi mesi al governo: e cioe' quel provvedimento sullo shock degli investimenti che stiamo predisponendo come Italia Viva. E' una chiave di lavoro per tutto il governo per dare una mano a tutto il paese a dare uno slancio all'economia e creare posti di lavoro".

