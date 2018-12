Governo, "la linea era stata concordata". Su Affari il Giorgetti-pensiero

Giancarlo Giorgetti assente al vertice decisivo sulla manovra a Palazzo Chigi. Ed ecco che ripartono subito i rumor e le ipotesi di gelo tra il numero due della Lega e Luigi Di Maio, pochi giorni dopo lo scontro a distanza sul reddito di cittadinanza. Chi ha parlato in queste ore con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio racconta che come sempre ha risposto con una grossa risata alle speculazioni di tensioni con il M5S e addirittura con Matteo Salvini.

Poi Giancarlo Giorgetti si lascia andare con i suoi collaboratori affermando che "sono tre giorni che montano la panna sul niente". E per quanto riguarda il vertice a Palazzo Chigi: "Lo sapevano che non potevo andare ed avevo già concordato la linea" (domenica era il compleanno di Giorgetti). Tranquillo. Serafico. Rilassato. Il sottosegretario del premier Conte è abituato alla ridda di voci e alla ricerca a tutti i costi di liti e contrapposizioni. Attende che passi l'ennesima puntata godendosi lo straordinario successo per 3 a 2 del suo Southampton con l'Arsenal.