Governo, la pazza estate della politica italiana (finalmente) è finita

Finalmente, nel bene o nel male, questa pazza estate per la politica italiana è finita. Vertici, consultazioni, riunioni, penultimatum, quasi rotture e quasi accordi. Francamente non se ne poteva più. Anche il Senato ha dato la fiducia al Conte bis. Bene. Ora tutti al lavoro, maggioranza e opposizione. La ricreazione è finita. Ci aspetta una Legge di Bilancio difficile nonostante i buoni propositi e le sirene che arrivano da Bruxelles con la nomina di Paolo Gentiloni a commissario agli affari economici. Governo della responsabilità o governo delle poltrone. Governo che salva l'Italia o governo dei traditori. Qualunque sia la posizione e l'atteggiamento nei confronti dell'esecutivo M5S-Pd-Leu-frattaglie varie il fatto positivo è che il balletto delle dirette tv e delle maratone molto spesso noiose è finito. Un ping pong a tratti stucchevole e che francamente non rimpiangeremo. E' il tempo di entrare in classe, smetterla con i dispetti e iniziare a fare i compiti. L'Italia e gli italiani aspettano risposte. Sia da chi governa sia da chi fa opposizione e promette di tornare presto nella stanza dei bottoni. Auguri al governo, buon lavoro alla squadra di Conte. E auguri alle opposizioni di Centrodestra. La pazza estate è finita. Prosit.