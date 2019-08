Governo, singolare sintonia anti-Salvini tra Ferrara e Travaglio. E Feltri...

Di Pietro Mancini

Puntuali, sono arrivati i consigli di Giulianone Ferrara, graditi e utilissimi, come in passato, agli avversari del politico di riferimento dell’ex ministro forzista, che ha sostenuto: “Un liberale di rango europeo, come Silvio Berlusconi, non deve stare con Salvini “Il truce”.

Singolare la sintonia anti-ministro dell’Interno di due giornalisti, Travaglio e Ferrara, non proprio amiconi affettuosi....

Secondo Ferrara- PCI, PSI, nonno B, infine Renzi e oggi anti-Lega- “La ministra Trenta, M5S, è come Golda Meir, Sirimavo Bandaranaike, Indira Gandhi, Margaret Thatcher, Angela Merkel”. Su Twitter, gli ha risposto, a tono, Dante Preve : “Giulianone, mi sarei fermato a Wanna Marchi !...”.

Intanto Vittorio Feltri ha bocciato Telese e Parenzo, i conduttori anti-Salvini de “La 7 TV”: “Telese e Parenzo, il numero uno dei citrulli televisivi, non hanno mai fatto parlare donna Irene Pivetti. Che schifo !”.