Governo, Lega: con Conte il clima è buono. Avanti con il M5S e niente voto

"Abbiamo parlato dei decreti all'ordine del giorno e dei lavori parlamentari. In particolare del decreto Calabria, del decreto Crescita e dello Sblocca-Cantieri". Lo spiega ad Affaritaliani.it il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari, dopo l'incontro di questa mattina a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.



La volontà della Lega dopo le elezioni europee è quella di andare avanti con il governo Conte? "Assolutamente sì", risponde Molinari. Che aggiunge: "Il clima con il premier è certamente buono e ispirato alla massima collaborazione". E l'ipotesi di elezioni politiche a settembre? "Non esiste e non c'è mai stata, come abbiamo detto mille volte. Non vogliamo le elezioni anticipate, vogliamo andare avanti con questo governo. Ovviamente se ci sono le condizioni".



Poi il presidente dei deputati del Carroccio spiega quali sono le priorità del partito di Matteo Salvini per le prossime settimane e per i prossimi mesi: "L'autonomia regionale, la flat tax e la riforma del codice degli appalti/Sblocca-Cantieri".