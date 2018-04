Governo Lega-M5s: Bruxelles non vuole Salvini e Di Maio teme l'incarico a Fico

Le "intemperanze" di Silvio Berlusconi e l'icastico riferimento alla pulizia dei "cessi" alludendo alle comperenze degli esponenti pentastellati paiono aver esacerbato irrimediabilmente i suoi rapporti con Matteo Salvini, e l'ipotesi di un governo Lega-M5s prende sempre più piede. Almeno sulla carta, perché di fatto la strada resta comunque in salita.

Salvini, forte di un 17 % di consensi, ne dispone comunque della metà rispetto al M5s e di conseguenza risulterebbe il "socio di minoranza" di un esecutivo giallo-verde, mentre nel Centrodestra resterebbe quello di maggioranza. Difficile che il leader leghista si presti a fare il "cameriere" di Luigi Di Maio. Oltre al fatto che una soluzione Lega-M5s spaventa Bruxelles, anche per via delle esternazioni di Salvini con il suo appoggio alla Russia nella querelle siriana.

La stessa Bruxelles che, per qualche motivo, teme meno un Salvini "annacquato" in seno al Centrodestra, dopo che Berlusconi - cosa impensabile fino a poco tempo fa - è assurto a garante della stabilità italiana in Europa. Ma non è solo Bruxelles a non vedere di buon occhio un esecutivo leghista-pentastellato... molti papabili ministri indicati da Di Maio preferirebbero dare forfait anziché far parte di un Governo con le "camicie verdi".

Quanto a Sergio Mattarella, anch'egli non è propriamente entusiasta di un connubio fra Salvini e Di Maio, e resterebbe propenso a conferire un incarico esplorativo a Roberto Fico per tentare di trovare la quadra con il Pd. Uno spauracchio che, malgrado le sue esternazioni favorevoli al Presidente della Camera, fa inorridire Di Maio che si vedrebbe sottrarre l'osso dal suo più acerrimo nemico in seno al M5s. Nemico che, istituzionalmente, al momento è del tutto più autorevole essendo la terza carica dello Stato, mentre Di Maio resta al momento un "semplice" deputato.

Dal semplice deputato al semplice senatore; in tutto questo, Matteo Renzi come spera di trarre vantaggio dalle difficoltose trattative tra Centrodestra e M5s? Rinviata l'assemblea del "redde rationem", l'ex premier dem ha rilanciato la Leopolda, facendo storcere il naso ai non renziani e a chi sta tessendo trame affinché si possa "quagliare" con i grillini.

Vista la spaccatura piddina, la divergerza di opioni tra renziani e non, e le manovre di Mattarella per scongiurare il matrimonio Salvini-Di Maio, il governo Lega-M5s ha di fronte a sé una strada ancora irta di insidie, e l'ipotesi del governo del Presidente e dell'ammucchiata tutti assieme (non) appassionatamente è ancora sul tavolo, mentre tutti gli occhi sono puntati sulle elezioni di domenica in Molise e sul loro esito.

E il fatto che il Molise possa essere determinante per lo scioglimento del nodo governativo dà la cifra della tragicommedia alla quale stiamo assistendo nostro malgrado.